Tiếc tiền phạt, tài xế đăng tin sai về cảnh sát giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM vừa mời làm việc người đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng CSGT lên mạng xã hội.

Tài xế N. thừa nhận hành vi. Ảnh: CATP

Ngày 16-10, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng PC08 phối hợp cơ quan chức năng mời tài xế N.V.N (sinh năm 1996, ngụ TP Cần Thơ) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook N.N. đăng tải hình ảnh biên bản vi phạm hành chính kèm nội dung không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT, Công an TPHCM.

Tại trụ sở công an, tài xế N. đã thừa nhận hành vi, cam kết không tái phạm. Ảnh: CATP

Cơ quan chức năng xác định người đăng tải bài viết là N.V.N. và mời N. lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế N. khai nhận sáng 7-10 đã điều khiển ô tô tải biển số 50H-487xx lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn và dừng xe ở khu vực cấm dừng, cấm đỗ.

Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt. Tiếc tiền, tài xế N. đã chụp hình biên bản và đăng tải hình ảnh kèm nội dung sai sự thật về CSGT lên trang cá nhân.

Qua làm việc, tài xế N. thừa nhận đã đăng tải bài viết không đúng là do nhận thức hạn chế, gia đình khó khăn, việc đăng bài xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Người này cũng đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

NGUYỄN TÂN