Xã hội

Tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ ở Huế

SGGPO

Chiều 12-11, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt cốt liệt sĩ TP Huế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Người dân cung cấp thông tin mộ hài cốt liệt sĩ tại TP Huế
Người dân cung cấp thông tin mộ hài cốt liệt sĩ tại TP Huế

Theo đánh giá tại hội nghị, trong giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, đã tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận 15 thông tin liên quan đến 87 hài cốt liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ.

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Quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc An, TP Huế do người dân cung cấp thông tin

TP Huế đã lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại 42 nghĩa trang, tiến hành khai quật 7.282/7.282 mộ đạt 100%, trong đó đã lấy được 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu ra những khó khăn đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả chiến dịch trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ đó tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Rà soát toàn diện nhiệm vụ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm” thật cụ thể, theo phương châm “6 rõ”.

VĂN THẮNG

Từ khóa

hài cốt liệt sĩ Huế thông tin quy tập tìm kiếm Chiến dịch 500 ngày đêm

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