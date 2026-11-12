Cà Mau: Tháo dỡ cọc bê tông “bẫy” ghe tàu trên biển Tây

Ngày 12-11, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), cho biết Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc đã triển khai nhổ các cọc bê tông cắm sai vị trí, gây nguy hiểm cho ghe tàu qua lại trên biển Tây.

Video: Tháo dỡ các cọc bê tông cắm sai vị trí

Cùng với việc tháo dỡ, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc cũng lắp đặt các cọc sắt gắn phản quang lên những trụ bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển trong khu vực đồng quản lý, nhằm cảnh báo tàu thuyền qua lại, nhất là vào ban đêm hoặc khi triều cường.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hạnh, trong quá trình triển khai mô hình, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã có thiếu sót khi cắm một số trụ bê tông làm giá thể nuôi vẹm xanh lệch khỏi tọa độ cho phép.

Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc đưa phương tiện ra biển tháo dỡ cọc bê tông cắm sai vị trí. Ảnh: TẤN THÁI

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 8-2-2026, UBND xã Đá Bạc phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng cùng các cơ quan chuyên môn thả phao khoanh vùng 92ha mặt biển để triển khai mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hai tháng sau, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc cắm 63 cọc bê tông dài khoảng 6m, chôn sâu 2-3m, làm giá thể nuôi vẹm xanh kết hợp thả chà tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tuy nhiên, do chưa xác định chính xác tọa độ, các thành viên tổ đã cắm nhiều cọc bê tông sai vị trí so với khu vực biển được giao. Khi thủy triều xuống, nhiều trụ bê tông nhô lên khỏi mặt nước hơn một gang tay. Khi nước lớn, các trụ chìm dưới mặt nước khoảng 40cm, trở thành những chiếc “bẫy” nguy hiểm đối với ghe tàu qua lại.

Cọc bê tông được nhổ khỏi vị trí cắm sai. Ảnh: TẤN THÁI

Trước sự việc, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau đã làm việc với UBND xã Đá Bạc để xác minh, làm rõ việc các cọc bê tông cản trở ghe tàu ra biển. Qua làm việc, UBND xã Đá Bạc thống nhất yêu cầu Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản tháo dỡ các cọc bê tông đã cắm sai vị trí, nhằm bảo đảm an toàn giao thông thủy, hoàn thành trước ngày 15-11-2026.

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TẤN THÁI