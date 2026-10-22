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Xây dựng quy chế quản lý tài sản cho Trung tâm Tài chính quốc tế

SGGPO

Ngày 22-10, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến góp ý về dự thảo Bộ Quy chế hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực “Quỹ đầu tư và quản lý tài sản” tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đại diện Cơ quan điều hành VIFC-HCMC lắng nghe ý kiến các chuyên gia tại hội nghị. Ảnh: NHÂN LÊ
Đại diện Cơ quan điều hành VIFC-HCMC lắng nghe ý kiến các chuyên gia tại hội nghị. Ảnh: NHÂN LÊ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhấn mạnh đối với một trung tâm tài chính quốc tế, nhóm ngành quỹ đầu tư và quản lý tài sản là một trong những trụ cột nhằm thu hút, điều phối các luồng vốn đầu tư quốc tế.

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cùng Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) xác định, việc xây dựng khung pháp lý, quy trình cấp phép và quản lý cho nhóm ngành này phải đáp ứng các tiêu chí: minh bạch, hiện đại, tiệm cận với thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

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Một chuyên gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NHÂN LÊ

Ở góc độ đơn vị trực tiếp tư vấn và hỗ trợ các công ty quản lý tài sản, ông Tyler McElhaney, Giám đốc quốc gia của Apex Group, đánh giá cao mức độ chi tiết của bộ quy chế trong bối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam mới đi vào hoạt động.

Theo ông, bên cạnh nền tảng pháp lý vững chắc, cần tiếp tục hoàn thiện các yếu tố thương mại để trung tâm gia tăng sức hấp dẫn đối với cộng đồng đầu tư quốc tế. Ông kỳ vọng bộ quy chế sớm được áp dụng nhằm tiếp nhận phản hồi từ các nhà quản lý tài sản và định chế tài chính trên thế giới.

Theo dự thảo, công ty quản lý tài sản được cấp phép theo 3 cấp độ, gồm: tư vấn và quản lý danh mục; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ/chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

Dự thảo cũng quy định thủ tục cấp phép rút gọn đối với các tổ chức quản lý tài sản nước ngoài đã được cấp phép và chịu sự giám sát tại nước nguyên xứ, với thời hạn thẩm định hồ sơ cụ thể từ 20 đến 45 ngày làm việc.

THANH DUNG

Từ khóa

quy chế tài sản trung tâm quốc tế

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