IAEA thảo luận về khôi phục hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, ông đang thảo luận với Nga và Ukraine về các đề xuất chi tiết nhằm khôi phục nguồn điện bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nhà máy điện lớn nhất châu Âu này đã bị cắt khỏi nguồn điện bên ngoài hơn một tuần qua và hiện đang được làm mát bằng các máy phát điện diesel khẩn cấp.

Cùng ngày, IAEA cho biết đã được Nga thông báo về một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh đêm 6-10.

Tháp làm mát của Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. Ảnh: Izvetia

Trong diễn biến liên quan, ngày 7-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga đã chiếm được gần 5.000km² lãnh thổ tại Ukraine trong năm 2025 và Moscow vẫn duy trì hoàn toàn thế chủ động chiến lược trên chiến trường. Phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Kiev đang tìm cách tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, song điều đó sẽ không giúp thay đổi cục diện.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã sử dụng các tàu chở dầu để tiến hành chiến dịch thu thập thông tin tình báo và phá hoại. Trong bài đăng trên Telegram, sau khi nghe báo cáo từ người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine, ông Zelensky cho biết Kiev đang hợp tác với các đồng minh về vấn đề này.

VIỆT LÊ