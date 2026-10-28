Hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau tại Tây Ban Nha, ít nhất 30 người thiệt mạng

Hiện trường vụ hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau. Ảnh: EPA

Theo truyền hình Đức DW, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha cho biết hai đoàn tàu chở hàng trăm hành khách, cùng chạy theo hướng từ Madrid về Seville. Một đoàn tàu đâm vào đuôi đoàn tàu đang dừng phía trước, khiến hai toa của đoàn tàu này văng khỏi đường ray. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

Hình ảnh do kênh truyền hình khu vực CMM TV phát đi cho thấy một đoàn tàu bị trật bánh, ít nhất một toa vẫn nằm trên đoạn đường ray trên cao. Kim loại xoắn vặn, các mảnh vỡ rải khắp bờ dốc bên dưới. Số thương vong ban đầu được công bố là 10 người, sau đó chính quyền vùng nâng lên 30 người và cảnh báo con số này có thể còn tăng.

Một hành khách tên Miguel, ngồi ở toa cuối của một trong hai đoàn tàu, kể mình nghe một tiếng nổ lớn kéo dài khoảng 10 giây. Qua cửa sổ bên phải, anh nhìn thấy một đoàn tàu khác nát bét.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ va chạm liên quan đến một đoàn tàu của hãng nhà nước Renfe và một đoàn tàu của hãng tư nhân Iryo. Trong đó tàu Renfe đã đâm vào tàu Iryo. Đây cũng là hai hãng có tàu liên quan đến thảm họa đường sắt Adamuz hồi tháng 1 làm 46 người chết.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết đang liên lạc thường xuyên với bộ trưởng Giao thông và chủ tịch vùng Castilla-La Mancha, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình.

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