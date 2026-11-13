Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tiết kiệm, thiết thực

Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn gửi các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; yêu cầu không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ nhà giáo. Ảnh minh họa

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục; ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đổi mới hình thức tổ chức theo hướng tinh gọn, ý nghĩa; không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Bộ khuyến khích tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa học đường; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT lưu ý, tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của nhà giáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục biểu dương, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục đối với các thế hệ nhà giáo.

Bộ cũng yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.

LÂM NGUYÊN