UEH tiếp nhận cơ sở hơn 5.200m² bên Hồ Con Rùa, dự kiến phát triển Quảng trường Tri thức

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) thông tin vừa tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại số 3 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TPHCM. Bên cạnh tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ GD-ĐT, UEH định hướng phát triển nơi đây thành không gian học thuật, nghiên cứu và giáo dục phục vụ cộng đồng.

Phối cảnh 3D dự kiến phát triển Quảng trường Tri thức do UEH cung cấp.

Theo thông tin UEH công bố ngày 13-11, cơ sở nằm bên Hồ Con Rùa, trước đây do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, trực thuộc Văn phòng Bộ GD-ĐT, quản lý, sử dụng. Việc điều chuyển được thực hiện theo Quyết định số 3061/QĐ-BGDĐT ngày 21-10-2026 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, do Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên ký.

Theo phụ lục quyết định, khu đất có diện tích 5.259m², nguyên giá và giá trị còn lại tại thời điểm 31-12-2025 cùng hơn 1.789,1 tỷ đồng. Tài sản điều chuyển còn có các khối nhà A, B, C, D và nhà làm ga ra ô tô, với tổng diện tích sàn xây dựng 3.038m².

Vị trí khu đất tại số 3 Công trường Quốc tế do UEH tiếp nhận.

Các công trình có tổng nguyên giá hơn 9 tỷ đồng, giá trị còn lại trên sổ sách bằng 0. Tổng nguyên giá nhà, đất gần 1.798,13 tỷ đồng, theo số liệu trên Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam báo cáo.

Phụ lục nêu lý do điều chuyển là từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức, nhằm mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm lập biên bản bàn giao, tiếp nhận; hạch toán tăng, giảm tài sản; đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

Sau tiếp nhận, UEH xác định nhiệm vụ quản lý, chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị công trình, đồng thời bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ GD-ĐT. Trên cơ sở đó, đại học dự kiến cải tạo, phát triển nơi đây thành Quảng trường Tri thức quốc tế, kết nối nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và cộng đồng.

Theo định hướng đề án, công trình dự kiến có bốn khu vực chức năng: Phòng thí nghiệm Chính sách và Cộng đồng; Không gian Nghệ thuật và Bền vững; Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu; khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các hạng mục thiết kế, xây dựng sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và giải pháp vận hành bền vững.

Chia sẻ về định hướng phát triển, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho biết trách nhiệm trước hết của đại học là gìn giữ giá trị lịch sử, kiến trúc và bảo đảm hoạt động phục vụ chung của Bộ GD-ĐT. UEH mong muốn phát triển cơ sở thành không gian tri thức mở, nơi học sinh được trải nghiệm khoa học, người dân tiếp cận các hoạt động giáo dục và học giả quốc tế trao đổi, hợp tác.

Một nội dung được UEH dự kiến triển khai là khu trải nghiệm STEAM dành cho học sinh tiểu học lân cận. Thông qua thí nghiệm, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường, học sinh có thể tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học bằng thực hành.

Cơ sở cũng được định hướng tổ chức diễn đàn học thuật, đối thoại chính sách, triển lãm nghệ thuật, lớp học mở và chương trình chia sẻ kiến thức. Thời gian tới, UEH tiếp tục hoàn thiện phương án cải tạo, phát triển cơ sở theo nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành, hài hòa giữa bảo tồn công trình, phục vụ ngành giáo dục và mở rộng hoạt động phục vụ xã hội.

CÔNG CHƯƠNG