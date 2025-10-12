Văn Mai Hương, Tóc Tiên tham gia “A.I LÀ AI?”

Ngày 12-10, teaser chính thức của show thực tế A.I LÀ AI? - chương trình kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giải trí, mở ra hành trình trải nghiệm mới, được FPT Play phát sóng, mang đến nhiều thú vị với bối cảnh hoành tráng và công nghệ hiện đại.

Dàn anh trai, chị đẹp, em xinh hội ngộ tại show thực tế “A.I LÀ AI”?

Loạt tên tuổi quen thuộc của showbiz tham gia chương trình gồm: Đinh Ngọc Diệp, “Thám tử Kiên” Quốc Huy, Hà Trần, Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Minh Hằng, Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Thuận Nguyễn, Uyển Ân... Có thể nói, A.I LÀ AI? là một “đại tiệc công nghệ - giải trí” khi lần đầu tiên quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ cùng đối diện với phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình.

Trong những hình ảnh mới nhất, khán giả xôn xao khi thấy sự xuất hiện của những “song trùng A.I” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sĩ thật như Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi, Văn Mai Hương, Tiểu Vy. Mỗi nghệ sĩ đều phải đối diện với một “phiên bản khác” của chính mình - giống đến mức khó tin.

Ca sĩ Mỹ Linh

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Hoa hậu Tiểu Vy

Văn Mai Hương chia sẻ: “Rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi A.I hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống. Một chương trình như thế này sẽ giúp khán giả hiểu hơn về A.I".

Ca sĩ Văn Mai Hương

Nói về chương trình, Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy hứng thú khi tham gia một gameshow tích hợp yếu tố A.I, bởi không thể phủ nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ trong đời sống hiện nay.

Ca sĩ Tóc Tiên

A.I LÀ AI? là chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ deepfake để tái tạo hình ảnh, giọng nói và biểu cảm của nghệ sĩ, tạo ra những “bản sao ảo” chân thật đến mức gây ngỡ ngàng. Chương trình sẽ lên sóng vào khung giờ 20 giờ 30 thứ Sáu hàng tuần từ ngày 24-10.

TIỂU TÂN