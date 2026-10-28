Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế và sự hài lòng của xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế và sự hài lòng của xã hội, phải thay thế ngay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu.

Chiều 28-10, tại TPHCM, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của thành phố.

Giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, thành phố phải hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị cho mục tiêu tăng trưởng năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thu ngân sách phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý hiệu quả tài sản công, việc khai thác nguồn thu từ đất phải gắn chặt với quy hoạch lâu dài. TPHCM thúc đẩy đầu tư tư nhân, nâng cao năng lực và hiệu quả thu hút nguồn vốn quốc tế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể.

Cùng với đó, thành phố phải chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nghiêm cấm hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp. TPHCM phải tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kiên quyết xử lý những dự án ngâm, chây ì do nhà đầu tư yếu kém về năng lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng. Khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

TPHCM cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, ưu tiên nguồn lực cho những xã, phường có áp lực công việc lớn; khai thác hiệu quả dữ liệu số nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. “Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế và sự hài lòng của xã hội, phải thay thế ngay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu”, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Về tổ chức không gian phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, TPHCM rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập, xác định rõ chức năng các khu vực dịch vụ, tài chính, công nghiệp, logistics, ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối. Thành phố cần phát triển giao thông đa phương thức, gắn đường sắt đô thị với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Đối với công tác chống ngập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải có giải pháp tổng thể, kết hợp đầu tư hạ tầng kỹ thuật với bảo vệ không gian trữ nước. Thành phố tăng cường phối hợp liên vùng về giao thông, môi trường và chuỗi cung ứng thông qua cơ chế đầu mối chuyên trách.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo TPHCM tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành phố phấn đấu nâng tổng chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời dành ít nhất 4%-5% tổng chi ngân sách cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia cần được tăng cường kết nối, phối hợp giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, logistics, y tế, tài chính và quản trị đô thị.

Chăm lo an sinh cho người dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận việc thành phố triển khai các dự án khu chợ Gà - Gạo, khu Mả Lạng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy TPHCM. Thành phố tiếp tục quan tâm những khu dân cư khó khăn, nhất là việc di dời, giải tỏa nhà tạm ven kênh rạch; chỉnh trang và phát triển những khu đô thị mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, TPHCM phải quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực, nhất là việc làm, nhà ở, học hành, chăm sóc sức khoẻ và môi trường sống an toàn. Trong đó, cần tập trung phát triển nhà ở phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người thu nhập thấp; chú trọng nhà cho thuê gắn với việc làm, giao thông và những dịch vụ thiết yếu.

Cùng với đó, TPHCM phải giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đối với kinh tế hè phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đây là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế của một bộ phận người dân. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ, tổ chức quản lý phù hợp, từng bước đưa hoạt động này vào nề nếp.

Bên cạnh đó, TPHCM chuẩn bị sớm việc chăm lo Tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo, người mất việc và các trường hợp khó khăn đột xuất; đảm bảo nhân dân có Tết tươi vui, an toàn, lành mạnh, không để ai không có Tết. Cùng với đó, nâng cao chất lượng y tế ban đầu, chuyển tuyến thuận lợi, ưu tiên trường lớp tại nơi dân số tăng nhanh.

“Ở đâu có học sinh, ở đó phải bảo đảm trường lớp và giáo viên, không để các cháu bị từ chối vì thiếu những điều kiện tiếp nhận”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo và yêu cầu, TPHCM hỗ trợ lao động có nguy cơ mất việc, nhất là người lớn tuổi và thiếu kỹ năng, đặc biệt là quan tâm thanh niên “ba không” (không việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo nghề).

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải xây dựng Đảng bộ TPHCM đoàn kết, trong sạch, đủ năng lực lãnh đạo và trách nhiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong đất đai, đầu tư, đấu thầu mua sắm và quản lý tài sản công. “Hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ yên tâm làm đúng thẩm quyền; bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung, xử lý nghiêm những hành vi trục lợi, nhũng nhiễu, né tránh gây đình trệ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thí điểm đánh giá việc triển khai hệ thống các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đã ban hành trong năm 2025 và 2026.

“Không có địa phương nào thuận lợi hơn TPHCM trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá. Đồng chí mong muốn TPHCM hoàn thành việc đánh giá trong năm 2026 để phổ biến tới các địa phương khác cùng nghiên cứu, tham khảo, sẽ rất tốt cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước, xây dựng TPHCM mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

TPHCM quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị TPHCM sẽ là một tập thể đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, quyết liệt trong hành động, để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng cũng như tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành cho thành phố. Với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, thành phố quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, chăm lo cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

VĂN MINH - THU HƯỜNG