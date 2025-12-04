Chiều 4-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2025.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 -2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng công an trong thực hiện các mục tiêu chiến lược: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân; tăng trưởng 2 con số, thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn, sự bứt phá mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; trong đó vai trò, sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đặc biệt quan trọng. Với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, trong năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an nhân dân luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2025. Qua đó, đã giữ vững an ninh quốc gia, củng cố một bước trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện để thực hiện các quyết sách phát triển của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, những kết quả đáng chú ý như: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra sơ suất; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước; thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền sát với chức năng, nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp...

Đặc biệt, trong năm 2025, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, với tinh thần "Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân"; chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.

ĐỖ TRUNG