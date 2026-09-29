Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giao KPI cho lãnh đạo phường Thủ Dầu Một

Chiều 29-9, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống chính trị phường Thủ Dầu Một vận hành ổn định, thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2.525 tỷ đồng, bằng 133% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 235 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch.

Phường cũng huy động hơn 12 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận kết quả Đảng bộ phường đạt được trong 9 tháng đầu năm, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sắp xếp khu phố, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu phường quan tâm công tác khám sức khỏe toàn dân, bảo đảm chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu; rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp chăm lo phù hợp.

Địa phương cũng phải thực hiện tốt công tác phòng, chống lãng phí; sử dụng hiệu quả đất công và tài sản dôi dư sau sắp xếp.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị phường tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, bám sát tiến độ đầu tư công, sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch; đẩy nhanh các dự án đường ven sông, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chợ Thủ Dầu Một và đường Nguyễn Văn Cừ.

Đối với các dự án chậm tiến độ, phường cần chủ động phối hợp các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc; đồng thời phối hợp các địa phương lân cận triển khai các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và giảm ùn tắc.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Võ Văn Minh giao các chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc (KPI) cụ thể cho Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, tiến độ.

Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động thực hiện ngay; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất thành phố xem xét, giải quyết.

THẢO NGUYỄN