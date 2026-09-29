Chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 29-9, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức điều hành hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo Đảng phải đi trước bằng thông tin chính thống

Hội nghị tập trung đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Tham luận tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường cho biết, Báo SGGP xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với toàn bộ hoạt động thông tin, tuyên truyền của tờ báo.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh thông tin sai lệch ngày càng pha trộn với thông tin có thật dưới nhiều hình thức, báo Đảng không thể chỉ chờ xuất hiện thông tin sai trái rồi mới phản bác. Thông tin chính thống phải chủ động đi trước, nhất là với những vấn đề lớn, vấn đề khó, đang được dư luận quan tâm.

Trong 9 tháng qua, Báo SGGP tổ chức các tuyến bài lấy thực tiễn làm căn cứ phản bác thông tin xuyên tạc, trong đó có “Sự thật đánh bật những tiếng nói lạc điệu”, “Kết quả thực tiễn - Nền tảng của niềm tin”; đồng thời cảnh báo nguy cơ giả mạo, lừa đảo trong môi trường thông tin số.

Cùng với phản bác trực diện, Báo SGGP xác định việc lan tỏa thông tin tích cực trên các chuyên trang, tuyến bài về xây dựng Đảng, chính trị, cải cách hành chính, an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, Báo SGGP tập trung nhận diện sớm những vấn đề dễ bị lợi dụng xuyên tạc, chủ động chuẩn bị tư liệu và phương án thông tin; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong cung cấp, xác minh, xử lý thông tin và đổi mới hình thức thể hiện.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc hệ trọng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đánh giá, kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM là giữ vững ổn định tình hình, không để phát sinh vụ việc phức tạp, trở thành điểm nóng trên địa bàn thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác 35; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hệ trọng, thường xuyên, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng.

Đội ngũ làm công tác 35 cần rà soát chương trình, kế hoạch năm 2026, kịp thời cập nhật các chủ trương mới của Đảng và Thành ủy để bổ sung nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị kế hoạch năm 2027 sát với thực tiễn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu tiếp tục củng cố lực lượng 35 các cấp, nắm chắc tình hình để kịp thời huy động, sử dụng hiệu quả đội ngũ, đồng thời nâng cao năng lực phát hiện, dự báo và xử lý tình huống. Cơ sở không được xem nhẹ sự việc, ngại báo cáo vì lo địa phương trở thành điểm nóng. Việc báo cáo kịp thời sẽ giúp thành phố có đầy đủ dữ liệu để đánh giá, chỉ đạo xử lý. Lực lượng 35 phải có độ nhạy bén chính trị cao, không suy diễn nhưng cũng không thờ ơ, đại khái trước các vấn đề phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cụ thể. Công tác 35 phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; chủ động đưa thông tin tích cực đi trước, đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền. Lực lượng 35 ở cơ sở phải kịp thời tiếp cận, tổng hợp, sàng lọc và kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần tập trung vào nhóm đối tượng, địa bàn trọng điểm; chú trọng không gian mạng, khu vực triển khai các dự án lớn tác động đến đời sống nhân dân và những lĩnh vực nhạy cảm như văn hóa, y tế, giáo dục. Đồng thời, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; chủ động tham mưu cấp ủy xử lý vấn đề ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh phức tạp.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát định hướng của Trung ương, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên; tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được duy trì. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, cơ quan chức năng và báo chí được tăng cường, góp phần ổn định tư tưởng, dư luận xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

THU HƯỜNG