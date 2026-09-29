Dự án được thực hiện trên phần đất có diện tích hơn 3,4ha với kinh phí đầu tư hơn 56,5 tỷ đồng. Trong đó, phần di tích gốc được giữ nguyên, chủ yếu cải tạo khuôn viên, sân vườn, các lối đi bộ, cổng ngõ; tu bổ kè đá bị sạt lở; lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống tưới nước, phòng chống mối mọt.

Lễ cắt băng khánh thành Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. NGUYÊN KHÔI

Tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1.000m cũng được nâng cấp, nền đường rộng 11m, mặt đường bê tông nhựa rộng 9m.

Khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, dự án không chỉ tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho khu di tích, mà quan trọng hơn đã hình thành một không gian văn hóa - lịch sử - sinh thái, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm.

Khu di tích Cụ Huỳnh ẩn mình giữa làng quê yên bình

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, xứng tầm với giá trị lịch sử, vai trò, thân thế sự nghiệp và công lao to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) tham quan công trình Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng xây dựng từ năm 1869, bởi thân sinh cụ là ông Huỳnh Văn Phương và thân mẫu Nguyễn Thị Tình. Công trình được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1990, qua nhiều lần tu bổ, nâng cấp; lần đầu tư này được xem là đầy đủ, hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay.

NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH