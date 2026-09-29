Chính trị

Khánh thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 29-9, tại xã Thạnh Bình, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dự án được thực hiện trên phần đất có diện tích hơn 3,4ha với kinh phí đầu tư hơn 56,5 tỷ đồng. Trong đó, phần di tích gốc được giữ nguyên, chủ yếu cải tạo khuôn viên, sân vườn, các lối đi bộ, cổng ngõ; tu bổ kè đá bị sạt lở; lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống tưới nước, phòng chống mối mọt.

4.jpg
Lễ cắt băng khánh thành Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. NGUYÊN KHÔI

Tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1.000m cũng được nâng cấp, nền đường rộng 11m, mặt đường bê tông nhựa rộng 9m.

1790654270124_4438780167262392930_4438780167262392930_202f95296bcf7dfc47962688f07e3415.jpg
Khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, dự án không chỉ tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho khu di tích, mà quan trọng hơn đã hình thành một không gian văn hóa - lịch sử - sinh thái, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm.

3.jpg
Khu di tích Cụ Huỳnh ẩn mình giữa làng quê yên bình

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, xứng tầm với giá trị lịch sử, vai trò, thân thế sự nghiệp và công lao to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1790654364122_4438780167262392930_4438780167262392930_792eef21e76f6b55311ca5fa63ed4ea9.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) tham quan công trình Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng xây dựng từ năm 1869, bởi thân sinh cụ là ông Huỳnh Văn Phương và thân mẫu Nguyễn Thị Tình. Công trình được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1990, qua nhiều lần tu bổ, nâng cấp; lần đầu tư này được xem là đầy đủ, hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay.

Tin liên quan
NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng Khánh Thành Đà Nẵng Di tích

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn