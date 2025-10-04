Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn lực lượng Công an nhân dân có phong trào "ba nhất"

Sáng 4-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương khai mạc trọng thể, với 350 đại biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo đại hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự.

Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 11 đồng chí. trong đó, 8 đồng chí được bầu tại phiên trù bị là các tướng lĩnh trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng hiện đang tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực lượng công an nhân dân: "Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc".

Tổng Bí thư cho rằng, mọi hoạt động của công an đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an là để bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; tích cực chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự đại hội. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Tổng Bí thư đánh giá, văn kiện đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, có tính chiến đấu, hành động cao; đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương.

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua được tập thể Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, theo Tổng Bí thư, có thể khái quát trên 3 mặt:

thứ nhất, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng công an tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác tham mưu chiến lược, các đồng chí đã quán triệt tinh thần "an ninh chủ động", đi trước, dự báo sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp liên quan an ninh, lợi ích quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Ảnh: CHÍNH PHỦ

An ninh mạng được triển khai lớp lang, bài bản, khoa học với năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ. Đấu tranh chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả.

Qua đó, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng của đất nước để tác động nội bộ, chuyển hóa chính trị ở Việt Nam, đấu tranh đẩy lùi một bước nguy cơ "diễn biến hòa bình" hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm.

Thứ hai, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân.

Qua công tác bảo vệ an ninh, trật tự, điều tra, xử lý tội phạm, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề về kinh nghiệm, công nghệ, góp phần thống nhất nhận thức, tư duy của Đảng, Nhà nước trước nhiều vấn đề mới, phi truyền thống, phục vụ phát triển kinh tế.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thứ ba, Đảng bộ Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa lực lượng công an nhân dân "vượt qua chính mình", có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, củng cố sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, theo Tổng Bí thư, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã thẳng thắn nhìn nhận 4 nhóm tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, đại hội thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu dự đại hội tại hội trường Bộ Công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Nhấn mạnh tới năm 2030 là giai đoạn có tính quyết định thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước cùng với nhiều thách thức từ các thế lực thù địch, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, kỳ vọng lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, nỗ lực bứt phá, vượt qua chính mình lập nên những kỳ tích mới vì Đảng, vì nước, vì dân.

Bối cảnh tình hình đó đặt ra nhiệm vụ mới rất vẻ vang đối với Đảng bộ Công an Trung ương cũng như yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong việc bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao và cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị, chương trình hành động và các giải pháp đột phá được nêu trong đại hội, đồng thời lưu ý thêm các vấn đề:

Về quan điểm chỉ đạo: Công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh...

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của công an nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: PHÙNG ANH

Cùng với đó, thực hiện 5 công tác trọng tâm: tập trung lãnh đạo củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng.

Chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, đối tác, đối tượng, kịp thời tham mưu biến nguy thành cơ, thúc đẩy tạo ra và nắm bắt cơ hội, đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức đối với phát triển và an ninh, lợi ích quốc gia.

Tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của công an xã; tiếp tục đi đầu trong các sáng kiến xây trường học, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thực chất, huy động sức mạnh vô địch của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân cùng với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Ảnh: PHÙNG ANH

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo tiếp tục tạo bước tiến mới, nâng tầm các mặt công tác công an với tinh thần "nhiệm kỳ 2025-2030 phải tốt hơn nhiệm kỳ 2020-2025".

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần này, Tổng Bí thư mong muốn lực lượng công an nhân dân phát động phong trào thi đua ba nhất để làm động lực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đó là: kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất. Trong đó, theo Tổng Bí thư, kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi và gần dân là thước đo.

Đại hội mở ra chương mới phát triển toàn lực lượng công an nhân dân Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, 350 đại biểu dự đại hội là những cá nhân ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 67.000 đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHÙNG ANH Theo Đại tướng Lương Tam Quang, những năm qua, trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng đan xen không ít khó khăn, thách thức; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, cụ thể hóa, triển khai bài bản các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần gương mẫu, tiên phong, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp vì sự nghiệp chung, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra với nhiều điểm sáng nổi bật, nhiều dấu ấn, bước ngoặt có tính lịch sử, cách mạng. Qua đó, tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự được nâng lên một bước quan trọng; lực lượng công an nhân dân được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, trọng dân, kính dân, vì nhân dân phục vụ. Toàn Đảng bộ và lực lượng công an nhân dân là khối đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, luôn chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Tin liên quan Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII họp phiên trù bị

ĐỖ TRUNG