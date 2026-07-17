Chiều 17-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía TPHCM, dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM.

Về phía Quân khu 7 có các đồng chí: Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7.

Đoàn đại biểu tham dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi lễ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, các thế hệ người Việt Nam đã kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trong các cuộc đấu tranh, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại khu vực quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước anh linh Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục học tập, công tác và chiến đấu, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đến thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

>> Một số hình ảnh trong lễ dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG