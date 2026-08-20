Tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558 đi vào hoạt động

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng Công ty Điện lực chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558 từ ngày 15-8-2026.

TTCSKH hướng dẫn khách hàng sử dụng APP EVNHCM

Trước đó vào giữa tháng 6-2026, với mục tiêu “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, EVN và các Tổng công ty điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng EVN CSKH sử dụng trên điện thoại thông minh đối với tất cả khách hàng dùng điện của EVN. Sau 2 tháng vận hành, đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Tiếp đó, ngành điện tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả khách hàng sử dụng điện của EVN trên toàn quốc. Tổng đài 1558 chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe/gọi, không áp dụng dịch vụ tin nhắn. Ngoài số điện thoại này, khách hàng có thể liên hệ qua các số điện thoại chăm sóc khách hàng của các Tổng công ty điện lực song song với đầu số 1558 mới.

T. NGHI