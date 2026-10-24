Thế giới

Tổng Thư ký LHQ lên án vụ tấn công khủng bố tại nhà thờ ở Jordan

SGGPO

Ngày 23-10 (giờ New York), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ tang tại một nhà thờ ở tỉnh Karak, miền Nam Jordan, xảy ra cùng ngày. 

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Cảnh sát triển khai lực lượng trước cổng vào nhà thờ nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: THX

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), thông qua người phát ngôn LHQ Stéphane Dujarric, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Vụ tấn công không chỉ nhằm vào địa điểm thờ tự mà còn xảy ra trong lúc diễn ra tang lễ là hành động đặc biệt ghê tởm”.

Ông Dujarric cho biết Tổng Thư ký LHQ Guterres kêu gọi xác định danh tính và đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ra trước công lý. Ông Guterres đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng và mong những người bị thương sớm bình phục.

Giới chức Jordan xác định đây là vụ tấn công khủng bố do các phần tử cực đoan thực hiện. Vài giờ sau vụ tấn công, Quốc vương Abdullah II đến thăm tỉnh Karak và tuyên bố những kẻ gây án sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thủ tướng Jafar Hassan lên án vụ việc, cho rằng đây là hệ quả của tư tưởng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mù quáng. Hiện cảnh sát đang truy tìm các tay súng.

Vụ xả súng xảy ra tối 23-10, tại nhà thờ ở làng Hamoud, tỉnh Karak, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đoạn video được phát trên kênh truyền hình nhà nước Al-Mamlaka của Jordan cho thấy 3 tay súng ẩn nấp, sau đó chạy về phía nhà thờ. Một nhân chứng cho biết các tay súng đã bắn vào những người dự tang lễ trong nhiều phút.

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HUY QUỐC

Từ khóa

Nhà thờ Tay súng xả súng Jordan

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