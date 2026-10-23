Thời sự thế giới nổi bật sáng 23-10: Tín hiệu tốt để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Những diễn biến nổi bật và đáng chú ý trên thế giới trong sáng 23-10, với các tâm điểm là điều kiện hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine, Canada nói về vụ cháy khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và hỗ trợ khắc phục thiên tại Nepal

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Steve Witkoff tại Cung điện Konstantinovsky ở thành phố Saint Petersburg, Nga, ngày 21-10. Ảnh: Kristina Solovyova, RIA Novosti

Tổng thống Putin nêu điều kiện trọng tâm cho đàm phán với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine cần tập trung vào bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine, đồng thời xây dựng khuôn khổ an ninh chung cho toàn châu Âu.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Nga ngày 22-10, một ngày sau cuộc gặp Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Putin xác nhận Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán do Mỹ làm trung gian, trong tháng 11.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mục tiêu phải là giải pháp chấm dứt xung đột lâu dài, thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Putin tiếp tục khẳng định lập trường của Moscow đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia đàm phán và ủng hộ các đề xuất ngừng bắn.

Mỹ đưa Venezuela khỏi danh sách chịu hạn chế đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính Mỹ công bố dự thảo quy định mới về kiểm soát hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Mỹ ra nước ngoài, trong đó Venezuela không còn nằm trong danh sách các quốc gia thuộc diện hạn chế. Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định điều chỉnh xuất phát từ việc chính quyền của cựu Tổng thống Nicolas Maduro không còn tồn tại sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi tháng 1.

Dự thảo mở rộng phạm vi kiểm soát sang lĩnh vực công nghệ sinh học, bên cạnh những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm khác.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ lưu ý một số khoản đầu tư liên quan các thực thể Venezuela vẫn có thể thuộc diện kiểm soát.

Quỹ khí hậu Liên hợp quốc dự kiến dành 20 triệu USD hỗ trợ Nepal

Hội đồng quản trị Quỹ ứng phó tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu (FRLD) ngày 22-10 nhất trí dành 20 triệu USD hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả trận lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 8. Đây là lần đầu tiên quỹ dành kinh phí hỗ trợ một quốc gia kể từ khi được thành lập năm 2022.

Thống kê cho thấy thảm họa lũ lụt tại Nepal hồi tháng 8 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích. Theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle, quyết định hỗ trợ là tín hiệu tích cực, dù khoản tiền này chỉ tương đương chưa đến 0,5% nhu cầu tái thiết ước tính 4,78 tỷ USD.

Tuy nhiên, Nepal chưa được giải ngân ngay mà phải tiếp tục trình đề xuất cụ thể để hội đồng quỹ phê duyệt.

Thiệt hại sau lũ quét ở quận Nuwakot, Nepal hồi tháng 8. Ảnh: RSS via Xinhua

Canada xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 binh sĩ thiệt mạng

Quân đội Canada ngày 22-10 cho biết vụ cháy nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh Alberta, bắt nguồn từ hoạt động huấn luyện sử dụng súng phóng lựu với đạn thật.

Vụ cháy xảy ra ngày 17-10, khiến ít nhất bốn binh sĩ thiệt mạng. Hiện 27 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó một số trường hợp nguy kịch.

Chuẩn tướng Vanessa Hanrahan cho biết ngọn lửa bùng phát tại trường bắn trong một hoạt động huấn luyện thông thường. Gió mạnh sau đó khiến đám cháy lan nhanh, vượt khỏi khả năng kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Những quân nhân gặp nạn đang chuẩn bị triển khai tới Latvia, nơi Canada duy trì chiến dịch quân sự quốc tế lớn nhất của nước này.

New York thông qua lệnh cấm xe ngựa du lịch từ năm 2028

Hội đồng thành phố New York ngày 22-10 bỏ phiếu thông qua dự luật cấm hoạt động xe ngựa kéo trên đường phố và tại Công viên Trung tâm (Central Park) từ tháng 6-2028.

Dự luật được Thị trưởng Zohran Mamdani ủng hộ, sau vụ tai nạn hồi tháng 6 khiến du khách Ấn Độ Romanch Mahajan, 18 tuổi, thiệt mạng khi bị hất khỏi xe ngựa.

Theo dự luật, chính quyền thành phố phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc làm cho người lao động trong ngành trước tháng 4-2027, đồng thời xem xét hỗ trợ các chủ cơ sở kinh doanh.

Hình ảnh xe ngựa quen thuộc tại Central Park. Ảnh: Web Central Park

Xe ngựa đã xuất hiện tại Central Park từ giữa thế kỷ XIX, trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của New York suốt hơn 150 năm qua. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ tiếc nuối trước khả năng chấm dứt hoạt động du lịch truyền thống này.

HÀ TRANG