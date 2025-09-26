Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa TPHCM và Quảng Châu (Trung Quốc)

Sáng 26-9, đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tiếp ông Lại Chí Hồng, Phó Thị trưởng TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và đoàn công tác đến thăm và làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường khẳng định, thành phố luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Quảng Châu - trung tâm kinh tế, thương mại và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với các dự án giao thông tại tphcm, đồng thời bày tỏ mong muốn Quảng Châu sẽ đồng hành cùng thành phố trong các chiến lược phát triển hạ tầng, đặc biệt các dự án đường sắt đô thị.

Thời gian qua, Tập đoàn Metro Quảng Châu và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đã duy trì trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu. Những hoạt động giao lưu hợp tác thiết thực này góp phần củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai thành phố.

Phó Thị trưởng TP Quảng Châu Lại Chí Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Thị trưởng tp Quảng Châu Lại Chí Hồng đánh giá cao vai trò, vị thế của TPHCM trong phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Phó Thị trưởng tp Quảng Châu bày tỏ mong muốn, hai bên tiếp tục mở rộng một số lĩnh vực hợp tác chung, trong đó có mở rộng hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị.

Đại diện các doanh nghiệp Quảng Châu cũng giới thiệu thế mạnh, năng lực và bày tỏ quan tâm tham gia một số dự án về giao thông, môi trường tại TPHCM.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất hợp tác từ đoàn đại biểu tp Quảng Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường khẳng định, TPHCM có nhiều dư địa phát triển; hai thành phố có nhiều điểm tương đồng, tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đô thị, giao thông, môi trường, thương mại – đầu tư, đổi mới sáng tạo và y tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu tp Quảng Châu sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, đóng góp cho sự phát triển bền vững của hai bên.

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường hy vọng, hai bên sẽ đẩy mạnh giao lưu văn hóa nhân dân tiếp tục thực chất, có chiều sâu và bền vững trong thời gian tới, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Quảng Châu vào năm 2026.

XUÂN HẠNH