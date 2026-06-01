TPHCM hợp tác với TP Quảng Châu trong phát triển đường sắt đô thị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tiếp ông Lại Chí Hồng, Phó Thị trưởng TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Xuân Cường bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm và nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện của chính quyền TP Quảng Châu đối với TPHCM thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và đường sắt đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cũng gửi lời chúc mừng nhân sự kiện Tập đoàn Metro Quảng Châu thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, coi đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu giữa hai địa phương.

Chia sẻ về định hướng phát triển của TPHCM, đồng chí Bùi Xuân Cường nhấn mạnh địa phương luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp từ Quảng Châu. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất hai bên tập trung hợp tác vào các lĩnh vực đường sắt đô thị, phát triển chuỗi logistics và quy hoạch phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao quà lưu niệm đến Phó Thị trưởng TP Quảng Châu Lại Chí Hồng

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ phía TPHCM, ông Lại Chí Hồng khẳng định hai thành phố còn rất nhiều dư địa để hợp tác. Giới thiệu về tiềm năng của địa phương, ông Lại Chí Hồng cho biết Quảng Châu hiện là đầu mối giao thông quốc tế, cửa ngõ thương mại và vận tải quan trọng của Trung Quốc. Trong đó, Metro Quảng Châu là một trong những mạng lưới đường sắt đô thị phát triển nhất quốc gia này.

Đánh giá cao tiềm năng của TPHCM, ông Lại Chí Hồng bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác với Thành phố trong lĩnh vực đường sắt đô thị, đồng thời mở rộng liên kết sang các lĩnh vực văn hóa, thương mại, du lịch và y tế.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện của Tập đoàn Metro Quảng Châu tại Việt Nam (TPHCM).

PHƯƠNG NAM