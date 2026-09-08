8 tháng, đưa 350.000 lượt du khách từ TPHCM đến phía Bắc, Bắc Trung Bộ

Sở Du lịch TPHCM cho hay, 8 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu TPHCM đưa khoảng 350.000 lượt khách đến khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, tạo doanh thu khoảng 1.690 tỷ đồng.

Chiều 8-9, tại Nghệ An diễn ra Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa TPHCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ” do Sở Du lịch TPHCM tổ chức.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, từ năm 2022 đến nay, TPHCM đã mở rộng hợp tác với nhiều địa phương trên cả nước, hình thành mạng lưới liên kết ngày càng rộng và thực chất.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: PHẠM BẰNG

“Riêng 8 tháng đầu năm 2026, khảo sát Top 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu TPHCM cho thấy gần 350.000 lượt khách được đưa đến khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, tạo doanh thu khoảng 1.690 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy liên kết không chỉ tạo thêm dòng khách, mà còn tạo dòng chảy giá trị hai chiều, mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh chung của du lịch Việt Nam”, ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh.

Du khách thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: THÀNH DUY

Ngoài ra, chương trình “Kết nối hệ thống phân phối TPHCM với doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ” có sự tham gia của 105 doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc 8 tỉnh, thành phố, gồm Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Huế, Ninh Bình, Quảng Trị và Thái Nguyên.

Các đơn vị đã kết nối với 6 hệ thống phân phối lớn của TPHCM, gồm Saigon Co.op, Satra, Central Retail Việt Nam, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market và Lotte Việt Nam, với hơn 390 lượt tiếp xúc tại các phiên kết nối.

Các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường chiều 8-9. Ảnh: MINH HÙNG

Chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng cung ứng; đồng thời nắm bắt yêu cầu thu mua của các nhà phân phối, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ và đưa đặc sản địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Các sản phẩm đặc trưng được giới thiệu như chè Thái Nguyên, nem chua Thanh Hóa, trà sen Kim Liên, nhung hươu Hà Tĩnh, dầu tràm Huế, cơm cháy Ninh Bình, nấm hương Cao Bằng… cùng nhiều nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, dược liệu và sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã đạt các tiêu chuẩn OCOP, HACCP, ISO, VietGAP, Halal, hữu cơ, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, mở rộng thị trường và nâng giá trị sản phẩm vùng miền.

THI HỒNG