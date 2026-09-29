TPHCM: Hơn 80.000 cán bộ, đảng viên dự hội nghị triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 29-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Thành ủy TPHCM và kết nối trực tuyến đến 1058 điểm cầu với 80.200 cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ TPHCM thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về các chủ trương lớn của Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đó, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, trình bày các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về: Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đến, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trình bày các nội dung dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về: Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị cũng quán triệt công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM tại cơ sở.

VĂN MINH