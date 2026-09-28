Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học, khu dân cư

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Đảng ủy phường Linh Xuân tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng trong trường học, khu dân cư và các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn với việc xây dựng lực lượng nòng cốt để đảm bảo an ninh công nhân, an ninh sinh viên.

Chiều 28-9, Đảng ủy phường Linh Xuân (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Minh dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân lần thứ 14. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường lãnh đạo hệ thống chính trị vận hành ổn định, thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, phường hoàn thành sắp xếp 18 khu phố mới; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn theo đúng lộ trình.

Thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt dự toán năm ở mức cao (163,11%); giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt mục tiêu thành phố giao trong quý 3 (75,7% so với kế hoạch vốn giao).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy phường Linh Xuân trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, phường đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy, sắp xếp khu phố, cơ sở giáo dục, chi bộ, đảng bộ trực thuộc một cách nghiêm túc, bài bản theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đạt sự đồng thuận cao, tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Về kinh tế - xã hội, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá các chỉ tiêu đạt được phản ánh nỗ lực rất lớn của phường. Nhìn nhận khó khăn lớn nhất là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu địa phương kiên trì, nỗ lực và tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành để có những sản phẩm công trình cụ thể.

Thời gian tới, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Đảng ủy phường Linh Xuân rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đã đặt ra từ đầu năm 2026 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay trong quý 4-2026. Liên quan đến dự án xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM, phường cần thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, tiếp tục giải quyết những phần việc thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu chụp ảnh sau hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Đảng ủy phường Linh Xuân cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo các cơ sở giáo dục và chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau khi sắp xếp. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong trường học, khu dân cư và các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn với việc xây dựng lực lượng nòng cốt để đảm bảo an ninh công nhân, an ninh sinh viên. Phường hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng ủy cho phù hợp với mô hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, phòng chống lãng phí và quản lý chặt chẽ tài sản công, đất công.

Đồng chí lưu ý, thực hiện Luật Phát triển đô thị, sắp tới, bộ máy UBND phường có thể được tăng cường nhân sự và mở rộng thẩm quyền của HĐND phường. Nhiệm vụ tăng đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao hơn, do vậy, cần vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ủy phường.

LÊ THOA