TPHCM mở rộng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới

Trong 10 tháng năm 2026, TPHCM thu hút hơn 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. TPHCM đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới, chuyển cơ hội kết nối thành dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

TPHCM thu hút hơn 19 tỷ USD vốn FDI

Ngày 2-11, tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TPHCM 2026 với chủ đề "TPHCM - Không gian phát triển mới - Cơ hội hợp tác đầu tư mới", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhận định việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội thu hút đầu tư mới. Trong 10 tháng năm 2026, TPHCM thu hút hơn 19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch năm. Thành phố hiện có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc tại diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hình thành không gian phát triển kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo với công nghiệp hiện đại và cảng biển nước sâu. Lợi thế này cho phép tổ chức chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất đến logistics, thương mại quốc tế. Cùng với các cơ chế đặc thù, thành phố có thêm điều kiện huy động nguồn lực phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và hạ tầng chiến lược.

Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, cho biết bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 có 72 doanh nghiệp Việt Nam, tổng doanh thu gần 178 tỷ USD, tăng 10,5%, gấp ba lần mức bình quân khu vực. Các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng 25% mức tăng trưởng doanh thu. Đây cũng là một trong những lý do Fortune lựa chọn TPHCM tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tiên, mở rộng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn lớn trong khu vực.

Tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Doanh nghiệp trong mạng lưới Fortune đã gửi đến TPHCM hơn 30 nội dung thuộc 8 nhóm vấn đề, liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, nhân lực, cơ chế hợp tác và phát triển các ngành chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trao đổi chính sách thu hút đầu tư với các doanh nghiệp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước những quan tâm này, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, logistics, tài chính và các ngành có giá trị gia tăng lớn. ITPC sẽ bố trí đầu mối phụ trách từng nhà đầu tư, phối hợp các sở ngành hướng dẫn thủ tục, cung cấp thông tin, kết nối đối tác và tiếp nhận khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Thành phố xác định xúc tiến đầu tư phải gắn với trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có trách nhiệm xem xét, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định, những vướng mắc doanh nghiệp phản ánh cũng là cơ sở để chính quyền nhận diện điểm cần cải thiện. Thành phố mong muốn nhà đầu tư thẳng thắn trao đổi về thủ tục hành chính, đất đai, sự phối hợp giữa các cơ quan và những rào cản khi triển khai dự án. TPHCM không chỉ tìm kiếm nguồn vốn mà hướng đến các đối tác chiến lược mang theo công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nhân lực chất lượng cao và mô hình kinh doanh mới. Trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và đồng hành, thành phố mong muốn nhà đầu tư gắn bó lâu dài, cùng tháo gỡ khó khăn và kiến tạo giá trị phát triển bền vững.

ÁI VÂN - MAI HOA - ĐÌNH DƯ