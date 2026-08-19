Kinh tế

Đầu tư

TPHCM rà soát 3 dự án điện gió gần bờ, tổng công suất 250MW

SGGPO

TPHCM đang rà soát thủ tục đối với 3 dự án điện gió gần bờ tại khu vực Xuyên Mộc - Bình Châu - Hồ Tràm, có tổng công suất 250MW, để hoàn thiện danh mục dự án có sử dụng đất phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sáng 19-8, Sở Công thương TPHCM làm việc với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Trung Nam Group và đơn vị tư vấn VATEC để rà soát danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án điện gió gần bờ trên địa bàn thành phố.

5f665e66efce6e9037df.jpg
Buổi làm việc giữa Sở Công thương TPHCM với các đơn vị liên quan. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đi qua xã Xuyên Mộc và Bình Châu, có diện tích khảo sát khoảng 1.858ha, công suất 103MW, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg.

Dự án Nhà máy điện gió Xuyên Mộc (giai đoạn 2) đi qua xã Bình Châu, có diện tích khảo sát khoảng 583ha, công suất 47MW, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg và Quyết định số 1682/QĐ-TTg.

Dự án Nhà máy điện gió Xuyên Mộc (giai đoạn 3) đi qua xã Xuyên Mộc và Hồ Tràm, có diện tích khảo sát khoảng 1.474ha, công suất 100MW, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, yêu cầu các đơn vị liên quan và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ.

“Mục tiêu là sớm hoàn thiện danh mục dự án có sử dụng đất để UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 11 tới. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo, trong đó có đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư”, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

TPHCM rà soát tiến độ dự án nhà máy điện gió Sở Công thương Sở Tài chính Sở Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Châu xã Xuyên Mộc xã Hồ Tràm Trung Nam Group đơn vị tư vấn VATEC khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy điện gió Công Lý BR-VT Dự án nhà máy điện gió Xuyên Mộc dự án có sử dụng đất trình HĐND thành phố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn