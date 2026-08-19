TPHCM rà soát 3 dự án điện gió gần bờ, tổng công suất 250MW

TPHCM đang rà soát thủ tục đối với 3 dự án điện gió gần bờ tại khu vực Xuyên Mộc - Bình Châu - Hồ Tràm, có tổng công suất 250MW, để hoàn thiện danh mục dự án có sử dụng đất phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sáng 19-8, Sở Công thương TPHCM làm việc với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Trung Nam Group và đơn vị tư vấn VATEC để rà soát danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án điện gió gần bờ trên địa bàn thành phố.

Buổi làm việc giữa Sở Công thương TPHCM với các đơn vị liên quan. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đi qua xã Xuyên Mộc và Bình Châu, có diện tích khảo sát khoảng 1.858ha, công suất 103MW, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg.

Dự án Nhà máy điện gió Xuyên Mộc (giai đoạn 2) đi qua xã Bình Châu, có diện tích khảo sát khoảng 583ha, công suất 47MW, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg và Quyết định số 1682/QĐ-TTg.

Dự án Nhà máy điện gió Xuyên Mộc (giai đoạn 3) đi qua xã Xuyên Mộc và Hồ Tràm, có diện tích khảo sát khoảng 1.474ha, công suất 100MW, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, yêu cầu các đơn vị liên quan và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ.

“Mục tiêu là sớm hoàn thiện danh mục dự án có sử dụng đất để UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 11 tới. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo, trong đó có đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư”, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết.

ĐÌNH DƯ