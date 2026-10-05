Gia Lai đầu tư trung tâm thương mại 602 tỷ đồng tại đô thị Pleiku

Ngày 5-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Central Retail và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại tại số 27 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng (Gia Lai).

Dự án có diện tích khoảng 15.000m², tổng vốn đầu tư 602 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Dự kiến trung tâm thương mại cung ứng hơn 40.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân địa phương.

Theo hồ sơ đăng ký đầu tư, dự án gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, khu ăn uống, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, khu vui chơi và các hoạt động thương mại khác.

Lãnh đạo địa phương chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án

Dự kiến từ tháng 9-2026 đến tháng 9-2027, dự án hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Từ tháng 10-2027 đến tháng 9-2028, hoàn thành xây dựng, đưa công trình vào khai thác.

Ông Olivier Bernard R.Langlet, Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail, hứa hẹn dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương. Doanh nghiệp cũng định hướng hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng nông sản và đưa các sản phẩm đạt chuẩn, nhất là OCOP, vào hệ thống phân phối.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dự án có ý nghĩa trong phát triển logistics, dịch vụ thương mại và cho thấy tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Qua đây, đề nghị Central Retail nghiên cứu đưa các sản phẩm OCOP đặc trưng của Gia Lai, trong đó có hơn 20 sản phẩm đạt chuẩn 4 - 5 sao, vào hệ thống phân phối. Đồng thời, các bên cần đôn đốc hoàn tất thủ tục chuẩn bị dự án, cố gắng khởi công vào cuối quý IV/2026 và sớm đưa vào vận hành.

NGỌC OAI