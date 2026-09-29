Đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 1 mô hình outlet

Sáng nay 29-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Bộ vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet (bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu) tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Du khách mua sắm tại Sasco Duty Free, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: THI HỒNG

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất 1 mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và đưa định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương. Giai đoạn 2030-2045, mô hình này được định hướng phát triển tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, mỗi khu vực có ít nhất 1 mô hình.

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Hàng hóa có thể gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc hàng được sản xuất riêng cho outlet.

Đề án xác định 3 mô hình gồm: làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi, outlet tích hợp. Quy mô diện tích cho thuê lần lượt từ 30.000-50.000m2, 5.000-25.000m2 và 15.000-50.000m2. Theo Bộ Công thương, các địa bàn được khuyến khích nghiên cứu, thu hút đầu tư outlet thí điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (đặc khu Phú Quốc). Địa điểm được ưu tiên là khu vực có sức mua, du lịch và kết nối giao thông thuận lợi.

Theo đề án, hàng Việt sẽ chiếm 30-40% tại các outlet thí điểm. Đến năm 2030, phấn đấu hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” để kinh doanh tại outlet.

Bộ Công thương tăng cường quản lý hàng hóa, giá bán, niêm yết giá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là đầu mối tham mưu triển khai đề án, hoàn thiện cơ chế, chính sách và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

PHÚC VĂN