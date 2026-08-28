TPHCM: Trục xuất nhóm người Trung Quốc lừa đảo trực tuyến

Công an phường Phú Thuận phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an TPHCM vừa làm thủ tục trục xuất một nhóm người Trung Quốc có hành vi lợi dụng mạng Internet để lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.

Cơ quan công an trục xuất nhóm người Trung Quốc lập nhóm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: CA

Trước đó, Công an phường Phú Thuận phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê căn hộ tại chung cư An Gia Riverside (phường Phú Thuận, TPHCM) để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Tại căn hộ, nhóm này sử dụng nhiều điện thoại di động, máy tính liên lạc với người tại Trung Quốc theo những kịch bản được chuẩn bị trước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Phú Thuận sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Phòng PA08, Công an TPHCM xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Đến ngày 27-8, Công an phường Phú Thuận phối hợp các đơn vị chức năng đưa nhóm người này đến Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để thực hiện thủ tục trục xuất về nước theo quy định.

Việc trục xuất được các đơn vị phối hợp thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và quản lý người nước ngoài trên địa bàn TPHCM.

NGUYỄN TÂN