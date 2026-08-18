TPHCM: Tiêu hủy gần 50 tấn động vật không bảo đảm vệ sinh thú y

Từ tháng 3-2026 đến nay, cơ quan chức năng TPHCM đã phát hiện hàng chục vi phạm, tiêu hủy gần 50 tấn động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y.

Ngày 18-8, tại TPHCM, Tạp chí Thương hiệu và Công luận phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM tổ chức Tọa đàm: “Hành trình vì hàng triệu bữa ăn an toàn”.

Tại tọa đàm, ông Vũ Đức Thuận, Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Công luận, cho biết thời gian qua, thực phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, giết mổ trái phép... vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trong nước.

Các đại biểu thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khi đó, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, nguồn cung thực phẩm là động vật cho TPHCM rất lớn. Lượng giết mổ bình quân mỗi ngày đêm hơn 657 tấn thịt gia súc và hơn 201 tấn thịt gia cầm. Nguồn cung này cùng với sản phẩm động vật nhập từ các địa phương khác tạo nên chuỗi cung ứng lớn, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn.

Từ tháng 3-2026 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM và Đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM đã phát hiện 61 trường hợp vi phạm, ban hành 61 quyết định xử phạt gần 440 triệu đồng; tiêu hủy gần 50 tấn động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM kiểm tra một xe tải chở heo vào thành phố trong tháng 7-2026. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ông Trần Phú Cường, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, cũng nhận xét, đối với TPHCM, bảo đảm an toàn thực phẩm không thể là nhiệm vụ riêng của một ngành, một cơ quan hay một doanh nghiệp, mà phải là trách nhiệm chung của cả hệ thống và tất cả chủ thể tham gia.

ĐỨC TRUNG