Pháp luật

TP Đồng Nai: Phạt một doanh nghiệp gần 400 triệu đồng, buộc tiêu hủy 8,3 tấn thực phẩm

SGGPO

Sáng 14-8, UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Lạc Anh Food (ấp Thái Hòa, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) với tổng số tiền hơn 397 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra chân gà đông lạnh tại một kho hàng của doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: QLTT Đồng Nai
Lực lượng chức năng kiểm tra chân gà đông lạnh tại một kho hàng của doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: QLTT Đồng Nai

Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và 3 hành vi vi phạm khác.

Cụ thể, nền nhà khu vực sản xuất, sơ chế bị thấm nước, ẩm mốc; không phân loại, bảo quản riêng biệt nguyên liệu, thành phẩm và sản phẩm hết hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu quá thời hạn sử dụng và nguyên liệu không có thời hạn sử dụng đối với loại bắt buộc phải ghi thời hạn để sản xuất, chế biến thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, tổng số hàng hóa vi phạm hơn 8,3 tấn, trị giá hơn 227,6 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị buộc tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu, thực phẩm vi phạm gồm chân gà đông lạnh chưa qua sơ chế và chân gà đông lạnh rút xương.

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QLTT Đồng Nai Thời hạn sử dụng Rút xương Thấm nước Sơ chế Hết đát Đông lạnh Nền nhà Kho hàng Thành phẩm

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