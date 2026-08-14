TP Đồng Nai: Phạt một doanh nghiệp gần 400 triệu đồng, buộc tiêu hủy 8,3 tấn thực phẩm

Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và 3 hành vi vi phạm khác.
Cụ thể, nền nhà khu vực sản xuất, sơ chế bị thấm nước, ẩm mốc; không phân loại, bảo quản riêng biệt nguyên liệu, thành phẩm và sản phẩm hết hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu quá thời hạn sử dụng và nguyên liệu không có thời hạn sử dụng đối với loại bắt buộc phải ghi thời hạn để sản xuất, chế biến thực phẩm.
Theo cơ quan chức năng, tổng số hàng hóa vi phạm hơn 8,3 tấn, trị giá hơn 227,6 triệu đồng.
Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị buộc tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu, thực phẩm vi phạm gồm chân gà đông lạnh chưa qua sơ chế và chân gà đông lạnh rút xương.