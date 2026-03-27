3 tháng, tiêu hủy 54 tấn heo bệnh tại Vĩnh Long, Tây Ninh

Ngày 27-3, Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát sinh thêm 1 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Long Hiệp, với 39 con heo mắc bệnh, buộc tiêu hủy hoàn toàn.