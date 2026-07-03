Xã hội

Trong 6 tháng, tiêu hủy và chết hơn 336.000 heo, gia cầm do dịch bệnh

SGGPO

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển ổn định, song dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm diễn biến phức tạp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 697 ổ dịch tả heo châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng số heo mắc bệnh là 94.583 con, tăng 44,2%; tổng số heo chết và buộc phải tiêu hủy là 96.134 con, tăng 48,3%.

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Tiêm vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi. Ảnh minh họa

Đối với cúm gia cầm, cả nước xảy ra 50 ổ dịch tại 15 tỉnh, thành phố, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, tổng số gia cầm mắc bệnh là 223.914 con, tăng 8,3 lần; số gia cầm chết và bị tiêu hủy là 239.871 con, tăng 7,7 lần.

Trong khi đó, bệnh lở mồm long móng có xu hướng giảm. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 13 ổ dịch tại 7 tỉnh, thành phố, giảm 18,2% so với cùng kỳ; tổng số gia súc mắc bệnh giảm 35,3%; số gia súc chết và tiêu hủy giảm 61,1%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành chăn nuôi vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ mô hình chăn nuôi quy mô lớn, an toàn sinh học tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối tháng 6, tổng đàn heo trên cả nước ước tăng 2,2%; tổng đàn gia cầm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,86 triệu tấn, tăng 4,8%; thịt gia cầm đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 5,6%.

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PHÚC HẬU

Từ khóa

dịch tả lợn châu Phi cúm gia cầm chăn nuôi Việt Nam dịch bệnh động vật

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