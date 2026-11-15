Đề xuất hỗ trợ học sinh tiền ăn trưa, học tiếng Anh, tin học, kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo

UBND TPHCM thông báo lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 22-11.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) tập thể dục đầu giờ hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, TPHCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ sở giáo dục công lập, từng bước mở rộng đến toàn bộ người học ăn bán trú.

Theo kế hoạch, bữa ăn trưa bán trú năm đầu sẽ hỗ trợ cho nhóm ưu tiên và mở rộng theo lộ trình, khi Sở Tài chính xác nhận khả năng cân đối ngân sách, xác nhận đầy đủ số học sinh ăn bán trú.

Học sinh Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân) trong giờ ăn trưa

Thành phố cũng đề xuất cấp kinh phí cho các hoạt động ngoài giờ học bắt buộc. Trong đó, 5 nhóm hoạt động được đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ cho tất cả cấp học, gồm:

Tiếng Anh: củng cố, bổ trợ năng lực thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Tin học, năng lực số và trí tuệ nhân tạo: thực hành tin học, rèn luyện kỹ năng số, sử dụng an toàn, có trách nhiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Giáo dục STEM, STEAM: thực hành, trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và tham gia các câu lạc bộ học thuật. Giáo dục kỹ năng: kỹ năng sống, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực, xâm hại; giáo dục tài chính cơ bản; tham quan, trải nghiệm và hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống thành phố và tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Thể thao và nghệ thuật: thể dục, thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu; bơi an toàn, phòng, chống đuối nước; văn hóa văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc và văn hóa đọc. Mỗi người học được tạo điều kiện rèn luyện ít nhất một môn thể thao và làm quen hoặc học chơi ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp độ tuổi.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật truyền thống

Các trường được chủ động lựa chọn nội dung thuộc 5 nhóm để xây dựng kế hoạch hàng năm, bảo đảm trong mỗi cấp học, học sinh được tham gia đầy đủ 5 nhóm, nhưng không bắt buộc phải tổ chức tất cả nội dung cùng một năm học.

Trường học có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, giảng viên và người có kỹ năng phù hợp tham gia hoạt động giáo dục, nhằm tạo điều kiện để giảng viên, nhà khoa học, sinh viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ học thuật, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo.

Học sinh Trường Mầm non Vàng Anh (phường Chợ Lớn) tham gia hoạt động giáo dục STEM

Theo dự thảo nghị quyết, hoạt động giáo dục toàn diện là những hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch, ngoài thời lượng dạy các môn học và hoạt động bắt buộc theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Các hoạt động này được tổ chức trong buổi học thứ 2, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ; theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường.

Nghị quyết dự kiến thực hiện ngay từ học kỳ 2 năm học 2026-2027.

Định mức hỗ trợ được phân theo cấp học; người học tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được áp dụng mức cao hơn. Học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật được quy định mức hỗ trợ riêng.

Theo đề xuất của UBND TPHCM, ngân sách hỗ trợ thực hiện trong năm đầu theo khả năng cân đối ngân sách năm 2027 ở mức cơ bản khoảng 4.533 tỷ đồng; từ năm học 2028-2029 sẽ nâng dần lên mức nâng cao (17.426 tỷ đồng) và đầy đủ (30.890 tỷ đồng) theo khả năng cân đối ngân sách.

THU TÂM