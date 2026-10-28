Trao 255 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên khó khăn

Tối 28-10, tại TPHCM, Thành đoàn TPHCM và Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 cho 255 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Chương trình năm nay mang chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng”, dành cho những tân sinh viên giàu nghị lực, nỗ lực vượt khó để tiếp tục con đường học tập. Đây cũng là dịp tổng kết chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Điện tử Tuổi Trẻ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã trân trọng ghi nhận, biểu dương những người thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, cá nhân đã đồng hành cùng tân sinh viên để các em có cơ hội được đến giảng đường đại học.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: KIM HUYỀN

Bên cạnh kinh phí học bổng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn hỗ trợ thiết bị và điều kiện học tập cho sinh viên. Cụ thể, Quỹ Khuyến học Vinacam tài trợ 12 máy tính xách tay; Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) trao tặng 10 máy tính xách tay cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 20 suất học tiếng Anh. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tài trợ nhiều ba lô cho sinh viên.

Các đại biểu trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIM HUYỀN

Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học, nhà hảo tâm và bạn đọc Báo Điện tử Tuổi Trẻ. Nguồn lực này góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí học tập, tạo thêm điều kiện để các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững bước vào giảng đường.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, trong năm 2026, chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trao học bổng cho 1.247 tân sinh viên khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí hỗ trợ và tổ chức. Qua nhiều năm triển khai, chương trình tiếp tục kết nối sự chung tay của cộng đồng, góp phần tiếp sức cho những người trẻ có nghị lực theo đuổi ước mơ học tập.

KIM HUYỀN