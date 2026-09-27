Trường ĐH Sài Gòn trao 5,5 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên

Ngày 27-9, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng chào đón chào đón hơn 5.000 tân sinh viên và dành hơn 5,5 tỷ đồng để cấp học bổng cho 396 tân sinh viên. Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đến dự và trao học bổng cho các thủ khoa của nhà trường.

Khai giảng năm học 2026 - 2027, nhà trường vinh danh và khen thưởng 26 tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa các tổ hợp xét tuyển với tổng điểm trúng tuyển trên 26 điểm, trong đó có 18 sinh viên đạt 30/30 điểm; đồng thời tuyển dụng và trao học bổng toàn phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho 2 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn trường có điểm trung bình tích lũy toàn khóa đạt 4.0/4.0.

Đặc biệt, trường dành hơn 5,5 tỷ đồng để cấp học bổng tuyển sinh cho 396 tân sinh viên khóa 2026. Đối với nhóm ngành không đào tạo giáo viên, học bổng 120% học phí học kỳ I năm học 2026 – 2027 trao cho 106 tân sinh viên thuộc nhóm 3% sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất của mỗi chương trình đào tạo; học bổng 100% học phí học kỳ I năm học 2026 – 2027 cho 136 tân sinh viên thuộc nhóm 4% sinh viên có điểm trúng tuyển tiếp theo của mỗi chương trình đào tạo và học bổng 50% học phí học kỳ I năm học 2026 – 2027 cho 125 tân sinh viên thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm trúng tuyển đứng kế tiếp của mỗi chương trình đào tạo.

Các tân thủ khoa đạt điểm tuyệt đối được trao học bổng tại lễ khai giảng - Ảnh: THANH HÙNG

Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, trường trao học bổng 20% học phí học kỳ I năm học 2026 – 2027 cho 29 tân sinh viên thuộc nhóm 3% sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất của mỗi chương trình đào tạo.

Nhân dịp này, Quỹ Đồng hành sinh viên của trường tiếp tục nhận được sự quan tâm đóng góp kinh phí của 10 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền tài trợ đạt 400 triệu đồng. Và trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới, Nhà trường xét tặng học bổng cho 67 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tốt với tổng kinh phí 229 triệu, đồng thời phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ trao 5 suất học bổng Tiếp sức đến trường với tổng kinh phí 75 triệu đồng, tất cả đều được trích từ nguồn Quỹ Đồng hành sinh viên của nhà trường.

Đặc biệt, tại lễ khai giảng, đại diện nhà trường đã trao hợp đồng lao động và học bổng toàn phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh cho 2 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn trường. Hai sinh viên gồm: Phạm Kim Ngân theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh và Hoàng Phạm Thanh Trúc học ngành Ngôn ngữ Anh. Đây là hai sinh viên đầu tiên trong lịch sử nhà trường tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy toàn khóa đạt tuyệt đối 4.0/4.0 (tình theo điểm tín chỉ), được giữ lại trường làm trợ giảng tại Khoa Ngoại ngữ.

Được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp từ Trường CĐ Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc UBND TPHCM và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT. Đến nay, trường đang triển khai đào tạo 8 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 14 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 49 ngành, chương trình đào tạo ĐH hình thức chính quy với quy mô 22.000 người học.

THANH HÙNG