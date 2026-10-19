Chính trị

Xây dựng Đảng

Khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp

Khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp

SGGPO
Dang vien lam giau-sapo.jpg

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt là sự đổi mới tư duy, chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước.

Nhìn lại chặng đường 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW (khóa X), số đảng viên làm kinh tế tư nhân tăng hơn 5 lần, từ hơn 35.000 người (năm 2006) lên 187.000 người (năm 2026). Tuy nhiên, so với quy mô hơn 5,6 triệu đảng viên của toàn Đảng, mức độ tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất, sự ra đời của Quy định 224-QĐ/TW chính là “chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bước phát triển mạnh mẽ, đột phá.

Báo SGGP xin giới thiệu những điểm nhấn nổi bật của Quy định 224-QĐ/TW:

Mời xem toàn văn Quy định số 224-QĐ/TW.

TUYẾT DÂN - Trình bày: HỮU VI

Từ khóa

đảng viên đảng viên làm kinh tế kinh tế tư nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn