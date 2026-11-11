Xã hội

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai đoàn viên cứu người đuối nước

SGGPO

Hai đoàn viên kịp thời cứu người đuối nước ở tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và xã Kỳ Thượng trao Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai đoàn viên Nguyễn Xuân Hải, Trần Đình Trọng
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và xã Kỳ Thượng trao Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai đoàn viên Nguyễn Xuân Hải, Trần Đình Trọng
Video trao Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai đoàn viên cứu người đuối nước

Chiều 11-11, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh, đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1996, đoàn viên Chi đoàn thôn Mỹ Tân) và Trần Đình Trọng (sinh năm 1992, đoàn viên Chi đoàn thôn Tiến Thượng), cùng trú tại xã Kỳ Thượng, do đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

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Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai đoàn viên

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng Bằng khen cho hai đoàn viên Nguyễn Xuân Hải và Trần Đình Trọng.

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Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao Bằng khen cho đoàn viên Nguyễn Xuân Hải và Trần Đình Trọng

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 5 giờ 50 phút ngày 4-11, tại khu vực cầu Rào Trổ bắc qua sông Rào Trổ (địa bàn xã Kỳ Thượng), anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện có người đang chới với và chìm dần dưới sông.

Anh Hải nhanh chóng nhảy xuống sông tiếp cận nạn nhân. Cùng thời điểm, anh Trần Đình Trọng bơi đến phối hợp với anh Hải đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Người được cứu sống là em L.M.H (đang là học sinh, sinh năm 2012, trú tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).

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Các đại biểu tham dự chương trình

Trước đó, ngày 7-11, UBND xã Kỳ Thượng đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải và Trần Đình Trọng.

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ĐỨC HẢI - TIẾN QUÂN

Từ khóa

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cứu người đuối nước Hà Tĩnh đoàn viên

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