Huy động 200 người dân, hơn 500 bao cát đắp bờ chắn lũ sông Dinh

Trong chiều và tối 11-11, Ban điều hành khu phố 5 (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) huy động khoảng 200 người dân tham gia đắp bờ bao chắn lũ tại khu vực cầu Sắt trên sông Dinh, bảo vệ hơn 300 hộ dân ở vùng hạ lưu.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, chiều tối 11-11, nước sông Dinh chảy xiết, lũ từ thượng nguồn sông Hà Thanh đổ về dữ dội. Nước lũ dâng cao, tạo áp lực tràn vào các khu dân cư ven sông, khiến nhiều nhà dân bị ngập.

Video Người dân khẩn trương vận chuyển bao cát, đắp bờ chắn lũ bảo vệ nhà cửa, tài sản ven sông Dinh trong đêm 11-11. Clip: NGỌC OAI

Người dân huy động các bao cát tạo đê chắn lũ, bảo vệ nhà cửa ven sông Dinh

Đến 19 giờ tối, hàng trăm người dân ở tổ 17 và tổ 18, khu phố 5 vẫn khẩn trương xúc cát vào bao, vận chuyển đến khu vực đầu cầu Sắt bắc qua sông Dinh để đắp bờ chắn lũ, bảo vệ nhà cửa. Người dân tạo 2 đoạn bờ bao cao khoảng 1m bằng bao cát, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thi, đại diện Ban điều hành khu phố 5, cho biết, khu vực cầu Sắt trên sông Dinh là điểm xung yếu nhất. Nếu không kịp thời đắp bờ bao, nước sông có thể tràn vào khu dân cư thuộc tổ 17 và tổ 18. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 300 hộ dân và gần 1.000 hộ khác ở khu vực lân cận.

Người dân chung tay đóng bao cát, đắp bờ chắn lũ bảo vệ khu dân cư ven sông Dinh

Hai bờ bao chắn lũ được hình thành ở điểm đầu cầu Sắt, khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc

“Xác định đây là điểm xung yếu nên từ chiều tối nay, chúng tôi huy động 200 người dân, cùng 500 bao cát do phường hỗ trợ để đắp bờ chắn lũ tạm. Trong đêm nay, Ban điều hành khu phố sẽ huy động 100% lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó các tình huống lũ”, ông Thi cho biết.

Người dân vẫn duy trì bám trực trong đêm để gia cố đê bao, ứng phó khi lũ dâng cao

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết, trước diễn biến mưa lũ bất thường, nhất là lũ trên sông Hà Thanh đang đổ về nhanh, địa phương đã huy động 100% quân số. Địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích túc trực xuyên đêm 11-11 để ứng phó.

NGỌC OAI