Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, giao thông

Ngày 11-11, Tổ đại biểu số 12 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại xã Kim Long, kết nối trực tuyến với các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Xuân Sơn và Bình Giã.

Tổ đại biểu số 12 HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm; Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM và kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp thành phố trước và sau kỳ họp thứ ba.

Cử tri các địa phương phản ánh nhiều bất cập về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông và chế độ, chính sách ở cơ sở.

Tại xã Kim Long, cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất tồn tại hơn 30 năm; đồng thời đề nghị rà soát phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là những trường hợp áp giá 0 đồng đối với đất và tài sản trên đất.

Cử tri xã Kim Long phát biểu tại hội nghị

Cử tri đề nghị sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Kim Long - Láng Lớn và đẩy nhanh thi công tuyến đường 997 tại xã Xuân Sơn do mặt đường xuống cấp, nhiều vị trí nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, xem xét chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động ở ấp sau sắp xếp; sớm giải quyết hồ sơ xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang và hướng dẫn chế độ thôi việc đối với người nghỉ công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền; những vấn đề chưa thể xử lý thì cần thông tin rõ đến cử tri nguyên nhân, căn cứ pháp lý và hướng giải quyết, không để kéo dài.

Cử tri xã Kim Long kiến nghị về giải quyết hồ sơ xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Đối với chế độ của người hoạt động tại khu dân cư, cần nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng.

Liên quan vướng mắc đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Kim Long, đồng chí Dương Trọng Hiếu cũng yêu cầu chính quyền tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân; việc giải quyết phải rõ trách nhiệm, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri.

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TRÚC GIANG