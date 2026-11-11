Miền Trung: Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường

​Sáng 11-11, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng khiến giao thông tại các xã vùng cao, ven sông, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt.

​Trong sáng 11-11, tại TP Đà Nẵng, mưa lớn khiến quốc lộ 40B và quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My bị ngập sâu, nước chảy xiết làm gián đoạn giao thông. Nhiều tuyến đường nội vùng tại Trà My cũng bị ngập nước.

Quốc lộ 40B bị sạt lở, chia cắt

​Trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, mưa lũ làm sạt lở taluy nghiêm trọng. Đơn vị quản lý và bảo trì đường bộ huy động lực lượng ứng trực tại hiện trường để thu dọn đất đá.

Trung tâm xã Trà My bị ngập sâu

​Tại xã Trà My, một vụ sạt lở xảy ra ở thôn Đồng Trầu làm đất đá đổ sập tường nhà dân. Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà My, cho biết, nhờ chủ động dự báo trước tình hình thời tiết nguy hiểm, từ chiều 10-11, chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Nhờ đó, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Một vụ sạt lở xảy ra ở thôn Đồng Trầu (xã Trà My) làm đất đá đổ sập tường nhà dân

Đất đá làm sập tường nhà dân

​Tại xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến các tuyến giao thông liên thôn, liên xã bắt đầu sạt lở nhiều điểm, gây cô lập cục bộ.​​

Nhiều tuyến đường ở Trà Leng bị sạt lở, chia cắt cục bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, trong 6 giờ qua (từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 11-11), nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa rất lớn như: Trà Dơn 166mm, Tam Trà 127mm, Trà Kót 124mm, Phước Chánh 107mm, Phước Thành 105mm. Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún tại 49 xã, phường. ​Về tình hình hồ Thủy điện A Vương, tính từ 0 giờ ngày 8-11 đến 7 giờ ngày 11-11, tổng lượng nước về hồ đạt khoảng 24,14 triệu m3. Mực nước hồ dâng từ 355,10m lên 358,28m (tăng 3,18m), hiện vẫn nằm dưới ngưỡng tràn (363m). ​Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi 4 cũng phát thông báo vận hành duy trì mực nước dâng bình thường tại hồ Thủy điện Đak Mi 4A từ 10 giờ ngày 11-11, với lưu lượng vận hành dự kiến từ 50m3/s đến 2.500m3/s tùy thuộc vào lưu lượng nước lũ về hồ.​

Sáng 11-11, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp tại tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, một số tuyến đường ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết sáng 11-11, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập. Trong đó, đoạn từ Cầu Ngắn lên xóm 17, thôn Phú Vinh Tây ngập sâu 0,5m, gây chia cắt giao thông; tuyến ĐH47 qua thôn Hiệp Phổ Bắc ngập khoảng 0,2m.

Vùng trũng thấp xã Nghĩa Hành bị ngập. Ảnh: UBND XÃ NGHĨA HÀNH

Tại xã Phước Giang, từ đêm 10-11, nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư và chia cắt các tuyến giao thông trên địa bàn.

Khu vực ven sông xã Phước Giang bị ngập. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Đến sáng 11-11, nước sông Phước Giang tiếp tục lên nhanh, gây chia cắt khu vực trung tâm hành chính xã và nhiều thôn. Gần 500 hộ dân tại các thôn Kim Thành, Long Bàng, Đông Trúc Lâm và Bình Lâm bị ngập, độ sâu từ 0,5-1,5m.

Hiện nay nước sông đang tiếp tục lên, gây ngập các vùng ven sông. Ảnh: UBND PHƯỚC GIANG

Mưa lũ còn gây sạt lở bờ sông Phước Giang từ cầu Cây Sanh đến thượng lưu cầu Hành Dũng - Hành Nhân, với chiều dài khoảng 4km ở cả hai bên bờ. Nước sông chảy xiết, khoét sâu vào tuyến tỉnh lộ 628, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng mặt đường.

Lực lượng chức năng xã Phước Giang hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông bị nước lũ cuốn trôi, làm hư hỏng mặt đường và taluy, tạo thành các ổ gà, hố sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Các tuyến bị ảnh hưởng gồm: đường ĐH51B (đoạn từ khu dân cư Thổ Dộc, thôn Kim Thành, xã Phước Giang đến thôn Phú Thọ, xã Trà Giang); tuyến từ Bến Lỡ (thôn Sơn Hòa) đi khu tái định cư An Định và tuyến từ cầu Hành Dũng - Hành Nhân đi thôn An Phước, với tổng chiều dài khoảng 9km.

Đường vào thôn Làng Mâm, xã Ba Tơ, bị sạt lở. Ảnh: UBND XÃ BA TƠ

Xã Ba Tơ, xã Ba Xa và xã Ngọc Linh cũng ghi nhận nhiều tuyến đường sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Video: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thông tuyến sau khi lực lượng chức năng xuyên đêm khắc phục sạt lở

Tại Quảng Trị, mưa lũ kéo dài gây sạt lở tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đường gần trung tâm xã Trường Sơn. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, tạm cấm người và phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn. Trong đêm 10-11, lực lượng chức năng huy động nhân công, máy móc xuyên đêm khắc phục sạt lở. Đến sáng 11-11, tuyến đường đã lưu thông trở lại một làn.

Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân, xảy ra sạt lở mái taluy dương với khối lượng đất đá hơn 10.000m³, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường trên chiều dài khoảng 100m, gây ách tắc giao thông. Các đơn vị đang tổ chức 2 mũi thi công, làm việc 3 ca để khắc phục. Dự kiến khoảng 3 ngày tới mới có thể thông xe trở lại.

Khắc phục sạt lở trên quốc lộ 49

Tại TP Huế, mưa lớn kéo dài gây sạt lở 10 vị trí trên tuyến quốc lộ 49, với tổng khối lượng đất đá khoảng 993,6m³. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân công, máy móc thu dọn đất đá, bước đầu thông xe một làn và bố trí lực lượng trực gác, phân luồng giao thông.

CSGT TP Huế khơi thông dòng chảy để thoát nước nhanh trên các tuyến đường ngập úng

NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN TRANG - VĂN THẮNG