Đơn thư gửi đến Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội trong năm 2026 đều giảm

Năm 2026, số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đều giảm so với năm 2025. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Sáng 11-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, năm 2026, số lượt công dân đến các địa điểm tiếp công dân của cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội giảm 1.514 lượt người, liên quan đến 1.392 vụ việc; số lượt đoàn đông người giảm 199 lượt so với năm 2025. Số đơn thư gửi đến các cơ quan này cũng giảm 3.390 đơn.

Phiên họp Quốc hội sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các vụ việc còn liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây Nguyên; khai thác tài nguyên, khoáng sản…

Trong năm 2026, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp hơn 3.400 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hơn 3.000 vụ việc, trong đó có 104 lượt đoàn đông người. Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 295 vụ việc; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 2.200 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng nhận được gần 27.000 đơn thư của công dân. Qua nghiên cứu hơn 12.400 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển hơn 2.800 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với hơn 900 đơn và tiếp tục nghiên cứu 87 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết 66 vụ việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo bà Lê Thị Nga, thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 142-TB/VPTW ngày 20-3-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn Hà Nội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương đã tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết 226 vụ việc phức tạp, đông người cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đối với 268 vụ việc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm tại kỳ báo cáo năm 2025, đến nay đã có 117 vụ việc được giải quyết, trả lời; 151 vụ việc đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Từ kết quả trên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra công vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình tại những địa phương đang xảy ra hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương; đẩy mạnh rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chính phủ cũng được kiến nghị chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ để triển khai đầy đủ các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với Bộ Công an, báo cáo kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án, không để bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

ĐỖ TRUNG