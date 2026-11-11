Nam bộ gia tăng mưa từ ngày mai 12-11

Hôm nay 11-11, mưa dông ở Nam bộ còn xảy ra ở một vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 11-11, Nam bộ chịu tác động ở rìa phía Nam của khối không khí lạnh đang tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam.

Do đó, hôm nay, mưa dông còn xảy ra ở một vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C.

Từ ngày 12 đến 13-11, thời tiết Nam bộ chuyển biến khi không khí lạnh đi về phía Đông và suy yếu. Trong khi đó, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động trở lại. Các hình thế này tạo điều kiện cho mưa dông gia tăng.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 2 ngày tới, mưa sẽ xuất hiện trên hơn một nửa diện tích Nam bộ, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Riêng sáng sớm mai, mưa dông có thể xuất hiện dọc vùng ven biển phía Đông Nam bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Sáng 11-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, chiều tối và đêm nay, Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội đã tạnh ráo nhưng nhiệt độ ở mức thấp, trời rét. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 11-11, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm nay chỉ khoảng 14-15 độ C. Trời tạnh ráo và hửng nắng từ sáng đến đầu giờ chiều, sau đó nhiều mây.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, từ ngày 12-11, miền Bắc cũng có khả năng mưa diện rộng do hội tụ gió trên cao, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 80-100mm. Đợt lạnh hiện ở Bắc bộ có khả năng giảm từ ngày 14-11, sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên, nhiệt độ tăng cao trong các ngày 16 và 17-11.

Tại Trung bộ, mưa lớn tiếp tục tập trung ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Người dân thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) ứng phó mưa lớn do không khí lạnh ngày 10-11. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), lũ đang lên nhanh. Lúc 1 giờ ngày 11-11, mực nước tại trạm Trà Khúc đạt 4,75m, thấp hơn báo động 2 là 0,25m. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, lũ dao động trên báo động 2. Trong 12-24 giờ sau đó, lũ xuống dần nhưng vẫn ở trên báo động 1. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở Quảng Ngãi vẫn ở mức cao.

PHÚC VĂN