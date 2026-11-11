Siết quản lý an toàn thực phẩm, loại bỏ doanh nghiệp trục lợi

Chiều 11-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình lại ý kiến các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, các ý kiến đề nghị phải tăng cường khâu hậu kiểm đối với quản lý ATTP; quản lý chặt thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể; làm rõ đầu mối quản lý nhà nước về ATTP...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, quản lý ATTP cần đổi mới tư duy theo hướng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa, thay vì chỉ xử lý hậu kiểm khi sản phẩm kém chất lượng đã lưu hành rộng rãi và gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

"Luật lần này cải cách phương thức quản lý thực phẩm, hạn chế xáo trộn kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và tiến tới xóa bỏ doanh nghiệp làm ăn trục lợi, làm tổn hại đến sức khỏe của người dân. Trong đó, nội dung trọng tâm là phương thức quản lý sản phẩm" Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Luật ATTP năm 2010 quy định, tất cả các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn đều phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Dự thảo lần này quy định 3 hình thức quản lý sản phẩm thực phẩm: đăng ký bản công bố sản phẩm; công bố tiêu chuẩn sản phẩm; triển khai thực hiện đối với cả việc công bố.

Đối với hình thức công bố tiêu chuẩn sản phẩm, theo Bộ trưởng, hầu hết các sản phẩm thực phẩm áp dụng công bố tiêu chuẩn sản phẩm (thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, các phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm..). Tổ chức, cá nhân được quyền tự phát sản xuất kinh doanh và lưu thông sản phẩm ngay sau khi hoàn thành việc công bố. Đây là hình thức hoàn toàn hậu kiểm.

Các sản phẩm được miễn đăng ký công bố và công bố tiêu chuẩn, như sản phẩm dùng nội bộ hoặc chưa được tiêu chuẩn hóa, vẫn phải đáp ứng điều kiện ATTP, cơ sở vật chất chế biến và chịu sự giám sát trong quá trình lưu thông.

Hình thức đăng ký bản công bố sản phẩm áp dụng với nhóm thực phẩm có yêu cầu quản lý chất lượng cao như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi và thực phẩm bổ sung có khuyến cáo sức khỏe. Các sản phẩm này phải tuân thủ quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn, nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm và lừa dối người tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng thông tin, theo kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về ATTP, UBND các cấp là tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương theo hướng thống nhất một đầu mối.

​Bộ Y tế quản lý về an toàn thực phẩm trên cơ sở đưa ra các giới hạn mức tối đa tồn dư, dư lượng về thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Các bộ, ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ATTP theo phân công của Chính phủ tại các khâu đầu vào như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ... Bộ trưởng nêu rõ, dù thống nhất một đầu mối quản lý, công tác này vẫn cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và địa phương, phù hợp với đặc thù Việt Nam, nơi chưa thể xây dựng lực lượng thanh tra ATTP quy mô hàng ngàn người như một số quốc gia.

"Miễn thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, nhưng không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý, mà phải gắn với trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương" Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh

​Vấn đề hậu kiểm là nội dung hoàn toàn mới. Bộ trưởng nhấn mạnh, dự thảo cũng quy định có quyền kiểm tra đột xuất nếu phát hiện những sai phạm.

Về kiểm soát bếp ăn tập thể, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến các ĐB để quy định rõ trách nhiệm, đặc biệt là các bếp ăn trường học dành cho trẻ em sẽ có quy định cao hơn.

PHAN THẢO