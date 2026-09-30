Sức sống cơ sở

Xã Ngãi Giao phát triển du lịch trải nghiệm lịch sử gắn với văn hóa, ẩm thực

SGGPO

Ngày 30-9, UBND xã Ngãi Giao (TPHCM) triển khai kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch “Theo dấu chân lịch sử - Kết nối truyền thống văn hóa và con người Ngãi Giao”.

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Xã Ngãi Giao phát triển du lịch đặc trưng gắn với các di tích lịch sử

Hành trình bắt đầu từ Tượng đài Chiến thắng Bình Giã, nơi ghi dấu chiến công đánh bại chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận", làm thất bại cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của quân đội Sài Gòn đầu năm 1965 và khẳng định bước phát triển nhảy vọt của các LLVT Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam.

Từ Tượng đài Chiến thắng, du khách có thể đến với với vườn trái cây sinh thái Bình Mỹ, tham quan khu công nghiệp - sản xuất Sonadezi, sân golf Châu Đức và các điểm ẩm thực địa phương. Chuỗi hoạt động tạo nên tuyến trải nghiệm kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa, sinh thái với đời sống hiện đại.

Tại các di tích lịch sử được chọn, du khách có thể tìm hiểu tư liệu, hình ảnh, hiện vật và giáo dục truyền thống nên sản phẩm du lịch này hướng đến nhiều nhóm khách, trong đó ưu tiên học sinh, thanh thiếu nhi.

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Tượng đài Chiến thắng Bình Giã được ưu tiên kết nối phát triển du lịch địa phương

Trong năm 2026, địa phương dự kiến tổ chức các đoàn trải nghiệm thực tế để đánh giá tuyến, nội dung thuyết minh, thời lượng và điều kiện phục vụ; qua đó tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa vào khai thác.

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TRÚC GIANG

Từ khóa

Lịch sử Bình Giã Sonadezi Châu Đức

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