Nhiều cử tri TPHCM quan tâm đến quy hoạch treo, giao thông đô thị, thiếu sách giáo khoa

Nhiều vấn đề đang được nhiều cử tri TPHCM quan tâm gồm: thiếu sách giáo khoa, quy hoạch treo, ngập nước, ùn tắc giao thông, an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ lực lượng hoạt động tại khu dân cư.

Chiều 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri các xã: Bình Mỹ, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Tổ gồm các đại biểu: Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Tổ đại biểu Quốc hội số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại hội trường UBND xã Bình Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Hồng Màu (xã Đông Thạnh) đề nghị có giải pháp điều tiết nguồn cung, bình ổn giá sách giáo khoa, niêm yết công khai, đồng thời xây dựng tủ sách dùng chung hỗ trợ học sinh khó khăn.

Nhiều cử tri mong sớm xử lý các quy hoạch kéo dài, nhất là các dự án treo; có giải pháp tổng thể về giao thông, thoát nước, nạo vét kênh rạch nhằm hạn chế tình trạng ngập cục bộ.

Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương thông tin với cử tri. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trung tướng Dương Văn Thăng ghi nhận ý kiến của các cử tri. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của TPHCM, Tổ đại biểu đề nghị thành phố có lộ trình giải quyết; vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội và cơ quan chức năng.

Riêng nội dung thiếu sách giáo khoa, Trung tướng Dương Văn Thăng cho biết, một số môn như Công nghệ, Lịch sử và Địa lý thiếu cục bộ, ngành giáo dục đang xử lý.

Cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp.

Tổ gồm các đại biểu: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tổ đại biểu Quốc hội số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri, chiều 2-10. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cử tri Phạm Minh Hồng (phường An Phú Đông) kiến nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các chức danh như Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn và Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ở khu dân cư.

Cử tri nêu ý kiến với Tổ đại biểu Quốc hội số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, việc hỗ trợ chức danh hội quần chúng ở khu phố sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khả năng chi trả của ngân sách và hiệu quả hoạt động thực tế.

Về miễn phí vé xe buýt, theo Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, chính sách hiện áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Thành phố sẽ đánh giá để xây dựng phương án phù hợp, khuyến khích giao thông công cộng, giảm ùn tắc, ô nhiễm.

Đối với nhân sự tư vấn tâm lý học đường, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh đề nghị các phường tổng hợp nhu cầu, gửi cơ quan tham mưu xem xét, bổ sung vào danh mục vị trí việc làm phù hợp thực tế.

NGUYỄN TÂN - NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT