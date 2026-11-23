Sáng 23-11, Trường Tiểu học Tân An (phường Phú An) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và “Thư viện mở”. Công trình được thiết kế mô phỏng theo kiến trúc nhà sàn Bác Hồ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và Thư viện mở tại Trường Tiểu học Tân An

Công trình được hoàn thiện với sự tâm huyết và chung tay của đội ngũ thầy cô giáo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Tân An. Ảnh: DUY TRẦN

Điểm nhấn của công trình là ngôi nhà sàn đơn sơ, gần gũi với thiên nhiên, tái hiện nếp sống thanh bạch của Bác. Bên trong trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh và câu chuyện kể về cuộc đời Người.

Clip: Khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Tân An

Khác với phòng đọc sách truyền thống, “Thư viện mở” có không gian thoáng đãng, gần gũi với học sinh hơn. Các em có thể thoải mái đọc sách, chia sẻ tri thức cùng bạn bè trong giờ ra chơi hay các tiết học trải nghiệm.

Giáo viên thuyết trình về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DUY TRẦN

Công trình không những là địa chỉ yêu thích mỗi ngày của học sinh, mà còn được định hướng trở thành nơi giao lưu thân tình giữa gia đình với nhà trường. Tại đây, phụ huynh có thể cùng đọc sách với con, chia sẻ tâm tư và đồng hành cùng thầy cô công tác giáo dục.

Lãnh đạo địa phương tặng cây xanh cho trường. Ảnh: DUY TRẦN

Theo đại diện Ban Giám hiệu, thời gian tới, tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Ngày hội đọc sách cùng con, Hội Thi kể chuyện về Bác Hồ..., nhằm đưa không gian trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, bồi đắp tâm hồn và gắn kết cộng đồng giáo dục địa phương.

Tại nhà sàn được bố trí nhiều sách phục vụ cho thầy cô, học sinh, phụ huynh. Ảnh: DUY TRẦN

DUY TRẦN