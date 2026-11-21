Sáng 21-11, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), với nhiều quy định mới về mua bán nhà ở xã hội, trưng mua tài sản và kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản.

Siết quy định bán lại nhà ở xã hội

Theo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ được giao quy định tỷ lệ nhà ở xã hội dành để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội.

Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày mua, người mua đã thanh toán đủ tiền nếu có nhu cầu bán nhà xã hội chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội. Giá bán tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, người mua, thuê mua được bán lại nhà ở xã hội cho người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng phải nộp thuế thu nhập theo quy định.

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), với nhiều quy định về phát triển, quản lý và mua bán nhà ở xã hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật cũng bổ sung các quy định riêng về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, bên cạnh nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư. Bên cạnh đó, luật xác định cụ thể các trường hợp chung cư phải phá dỡ; bổ sung cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ và quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực để xe điện, sạc xe điện.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Chủ tịch UBND cấp xã được trưng mua, trưng dụng tài sản

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) quy định việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết, phục vụ quốc phòng, an ninh, ứng phó tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh khi tài sản công và dự trữ quốc gia không đáp ứng được yêu cầu. Luật quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, nguyên tắc xác định giá và bồi thường nhằm bảo vệ quyền sở hữu tài sản của người dân, phòng chống lợi ích nhóm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo quy định mới, chủ tịch UBND cấp xã được quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản trên địa bàn để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, thẩm quyền này không bao gồm việc trưng dụng những tài sản có tính chất đặc thù, giá trị lớn như hạ tầng viễn thông, hạ tầng thông tin, công trình kết cấu hạ tầng, hạ tầng số và tài sản số...

Đáng chú ý, luật lần đầu đưa hạ tầng số, tài sản số vào đối tượng trưng dụng. Việc trưng dụng phải bảo đảm an toàn dữ liệu, duy trì hoạt động liên tục và không đồng nghĩa với việc được phép khai thác, sử dụng dữ liệu lưu trữ.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Cấm thu tiền khi bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua, thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hoặc bất động sản không gắn liền với quyền sử dụng đất, nhằm bảo đảm nguyên tắc không tư nhân hóa đất đai.

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, luật nghiêm cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức nhằm huy động vốn trái phép khi bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Mức đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá thuê mua.

Luật cũng quy định chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần dự án chuyển nhượng trước khi thực hiện giao dịch, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng qua nhiều khâu làm tăng giá nhà.

Đối với hợp đồng mẫu, luật chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm; nghiêm cấm chủ đầu tư đưa vào hợp đồng các điều khoản tự ý tăng giá hoặc đơn phương loại trừ trách nhiệm. Hợp đồng phải được công khai trên hệ thống thông tin và thực hiện công chứng theo lộ trình chuyển đổi số.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

ĐỖ TRUNG