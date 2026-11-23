Nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn gần đây nhằm vào những sàn giao dịch tài sản mã hóa cho thấy an toàn hệ thống và khả năng bồi thường cần được tính đến ngay từ khi thị trường tài sản mã hóa đi vào hoạt động. Trong giai đoạn thí điểm tại Việt Nam, cùng với yêu cầu tách riêng tài sản của khách hàng và giám sát giao dịch, cần làm rõ trách nhiệm của sàn giao dịch tài sản mã hóa, nguồn chi trả và quy trình bồi thường khi xảy ra sự cố.

Làm rõ trách nhiệm và nguồn bồi thường

Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông tin, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đã đặt ra những nguyên tắc quan trọng nhằm bảo vệ tài sản của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá các loại tài sản mã hóa trên một ứng dụng giao dịch.

﻿ Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những điều kiện để sàng lọc năng lực tài chính của doanh nghiệp trước khi cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Yêu cầu về vốn góp phần tạo nền tảng tài chính để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm với khách hàng khi phát sinh rủi ro. Đơn vị quản lý sàn giao dịch phải cam kết, chịu trách nhiệm toàn diện nếu sự cố tấn công xảy ra do lỗi của sàn.

Ngoài ra còn có yêu cầu sàn giao dịch tách biệt tiền và tài sản mã hóa của khách hàng với tài sản của tổ chức cung cấp dịch vụ; xác minh danh tính, giám sát giao dịch và bảo đảm an toàn hệ thống.

“Trong quá trình vận hành thí điểm, chúng tôi sẽ có những đoàn kiểm tra liên ngành để đảm bảo các tổ chức cung cấp dịch vụ tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo các thông tin được minh bạch”, ông Tô Trần Hòa chia sẻ.

Theo TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch nền tảng tài sản số MetaDA, bên cạnh những nguyên tắc đã được thiết lập, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế dự phòng tài chính, kiểm chứng tài sản lưu ký độc lập và quy trình bồi thường trong trường hợp sàn giao dịch mất khả năng thanh toán.

Quyền được bồi thường trên giấy tờ nên đi cùng khả năng chi trả thực tế, bởi vốn điều lệ lớn không đồng nghĩa với một khoản tiền sẵn có để bồi thường cho mọi tổn thất. Niềm tin của thị trường chỉ bền vững khi nhà đầu tư biết rõ tài sản đang được giữ ở đâu, ai chịu trách nhiệm và nguồn lực nào sẽ bảo vệ họ khi rủi ro xảy ra.

TS Trần Quý cũng kiến nghị xây dựng cơ chế bảo vệ tài sản có khả năng thực thi; nghiên cứu quỹ dự phòng rủi ro hoặc quỹ bảo vệ khách hàng do doanh nghiệp đóng góp, kết hợp bảo hiểm an ninh mạng khi có sản phẩm phù hợp; quy định minh bạch điều kiện bồi thường, nguồn chi trả và thứ tự ưu tiên.

Sàn giao dịch cũng nên đối soát thường xuyên, công bố bằng chứng dự trữ đi kèm kiểm chứng nghĩa vụ phải trả được xác nhận độc lập. Báo cáo dự trữ phải phản ánh đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng.

TS Trần Quý cho rằng, muốn nhà đầu tư chuyển về thị trường trong nước, trước hết phải tạo được niềm tin có thể kiểm chứng.

Giám sát giao dịch, chủ động ứng phó

Thiết lập cơ chế bảo vệ và bồi thường tài sản cho nhà đầu tư khi xảy ra sự cố là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn vẫn là chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ bị tấn công.

Theo Điều 17 Thông tư số 165/2026/TT-BT của Bộ Tài chính, khi phát hiện sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng, sàn giao dịch tài sản mã hóa phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ. Báo cáo nêu rõ sự cố và phương án khắc phục. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18-12-2026.

Theo TS Trần Quý, các sàn giao dịch nên triển khai nhiều lớp bảo vệ, giám sát giao dịch theo thời gian thực, kiểm toán độc lập, diễn tập tấn công và có khả năng ngắt khẩn cấp với quyền giao dịch đã ủy quyền trên blockchain.

Bài học Binance cho thấy, nếu chỉ khóa chức năng rút tiền thì có thể chưa đủ để chặn mọi giao dịch trái phép.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thị trường tài chính an toàn, minh bạch, có khả năng dự báo cao tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), nhắc đến một số nguyên tắc.

Cụ thể, xây dựng mô hình cảnh báo sớm với 3 tầng giám sát liên thông. Tầng thứ nhất theo dõi rủi ro tài chính vĩ mô và toàn hệ thống. Tầng thứ hai tập trung vào những thị trường, định chế như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Tầng thứ ba theo dõi từng chủ thể, thành viên tham gia.

Cùng với đó là tích hợp bộ cơ chế ngắt mạch tự động để lập tức can thiệp khi dòng vốn có dấu hiệu rút đột biến; đồng thời liên tục vận hành những ứng dụng công nghệ mới để chủ động tìm, vá lỗ hổng bảo mật trước khi bị tin tặc khai thác.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Chris Chiew, Giám đốc Điều hành Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), đề xuất kết nối trực tiếp hạ tầng ngân hàng với các sàn giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện giao dịch với bên đối ứng là sàn giao dịch được cấp phép, trong khi cơ quan quản lý có điều kiện thuận lợi hơn để theo dõi, truy vết dòng tiền, phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch đáng ngờ.

Cơ chế này cũng góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động nạp, rút tiền, hạn chế nguy cơ dòng tiền bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

THANH DUNG