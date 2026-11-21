Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, phân loại trạm sạc xe điện hiện hữu, chuẩn bị áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới từ ngày 1-7-2027.

Yêu cầu này được EVNHCMC đưa ra nhằm triển khai Thông tư 61/2026/TT-BCT của Bộ Công thương, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Theo đó, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc phải chủ động nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện thực hiện quy chuẩn mới.

Theo đó, các đơn vị phụ trách cấp điện, quản lý vận hành lưới điện và điều độ hệ thống điện phải hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thỏa thuận đấu nối, đo đếm điện năng, đóng điện và xử lý sự cố đúng thẩm quyền. Các đơn vị cũng phải phối hợp đánh giá tác động của trạm sạc đến lưới điện khu vực, áp dụng các biện pháp kỹ thuật về chất lượng điện năng, giới hạn công suất và quản lý phụ tải.

EVNHCMC yêu cầu rà soát, phân loại các trạm sạc hiện hữu để xác định đối tượng thuộc phạm vi áp dụng quy chuẩn, thông báo và hướng dẫn khách hàng về lộ trình chuyển tiếp.

Từ ngày 1-7-2027, khi tiếp nhận hồ sơ đấu nối, đóng điện đối với trạm sạc xe điện, các đơn vị phải đối chiếu hồ sơ thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu kỹ thuật và các điều kiện đóng điện theo đúng quy định, không đặt thêm điều kiện ngoài quy định pháp luật.

Theo QCVN 32:2026/BCT, quy chuẩn áp dụng đối với trạm sạc ô tô điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài tại khu vực công cộng, bãi giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự. Quy chuẩn không áp dụng đối với trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng như tầng hầm, nhà để xe trong nhà hoặc các không gian được bao che một phần hay toàn bộ bởi kết cấu xây dựng.

Về yêu cầu kỹ thuật, trạm sạc phải được thiết kế đồng bộ hệ thống cấp điện, chống sét, phòng cháy chữa cháy; có giải pháp ngắt điện tự động hoặc thủ công khi xảy ra cháy, ngập nước, quá nhiệt, va chạm hoặc các sự cố nghiêm trọng khác. Vị trí lắp đặt không được cản trở lối thoát nạn, đường xe chữa cháy và phải bảo đảm không gian thao tác an toàn cho người sử dụng.

Hiện TPHCM có khoảng 10.000 trạm sạc ô tô điện, hơn 300 điểm sạc nhanh xe máy và hàng ngàn tủ đổi pin. Thành phố đang xúc tiến đấu giá xã hội hóa lắp đặt trạm sạc tại 19 bến xe buýt.

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